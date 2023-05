Gambe totalmente in vista: la Gregoraci toglie il respiro

Il vestito della stupenda ex modella, Elisabetta Gregoraci, è cortissimo: le gambe fanno venire il mal di testa

Oggi è un’apprezzatissima conduttrice tv e showgirl, ma per diversi anni il suo mondo era la passerella. E da lì, con le sue gambe pazzesche ed il suo fisico da capogiro, la meravigliosa Elisabetta Gregoraci di teste ne ha fatte girare parecchie. Oggi bastano i social, per ammirare spesso delle sue nuove foto.

Da anni la pazzesca calabrese classe 1980 sorprende con il suo profilo Instagram. I seguaci continuano ad aumentare e lei raccoglie sempre più consensi, talvolta scoprendosi anche un po’ di più e facendoli sognare.

Gli scatti di questa pazzesca mora quarantatreenne in costume, non sono certo di quelli che vanno via dalla mente molto facilmente. A testimoniarlo è l’enorme quantità di like che arriva ogni volta.

Non è certo facile evitare un capogiro quando si decide di aprire il profilo Instagram della stupenda nativa di Soverato, con un corpo tutto curve. Le sue misure, 90-62-89, dovrebbero già mettere in guardia i fan della splendida Elisabetta. Che intanto, alla sua età, continua a mantenersi in una forma straordinaria continuando a postare senza alcun problema.

D’altra parte, ci si poteva aspettare solo una carriera di successo da una ragazza che nel 1997 e cioè a soli 17 anni, partecipava già a Miss Italia.

Gambe da sogno, Gregoraci hot

Ben presto è stata notata dal mondo dello spettacolo finendo anche per esordire sul grande schermo nel 1999 con Il cielo in una stanza. Qualche altro film come, per esempio, Mata Hari ed Aspromonte più delle comparsate in diverse fiction italiane, come Le ragazze di piazza di Spagna 3, Il mammo, Un medico in famiglia e Fratelli Benvenuti.

Elisabetta predilige però la conduzione. Infatti per anni è stata tra le colonne portanti di Made in Sud, mentre nel 2022 è stata concorrente di Nudi per la vita

Adesso, si gode un po’ di pausa dal lavoro ma senza dimenticare i suoi seguaci. In fondo i follower da far felici non sono certo pochi, per la precisione 1,9 milioni. Così l’ex gieffina posta ancora ed ancora, lasciando sempre tutti a bocca aperta.

Eccola meravigliosa a Montecarlo, con un vestitino cortissimo. Il capo si stringe addosso, mettendo in mostra il fisico pazzesco della showgirl. Le gambe meravigliose di Elisabetta sembrano davvero infinite. Vedendo questo scatto, i fan e non solo rischiano davvero di rimanere senza fiato…