Il costume è solo un filo: Dayane Mello toglie il fiato

Dayane Mello sempre in splendida forma e pronta per una stagione estiva da incorniciare, la modella mette in mostra un fisico da urlo

Il pubblico italiano ha ormai imparato a conoscerla da tempo e a seguirla con una certa partecipazione e un certo affetto. Ormai, dalle nostre parti, è infatti di casa, la splendida Dayane Mello, uno dei volti della moda milanese e internazionale più acclamati del pianeta, e non solo.

La modella brasiliana è sbarcata nel nostro paese dal Sudamerica diversi anni fa, per incrementare la sua notorietà a livello globale. Missione perfettamente riuscita, con il suo fascino incommensurabile che l’ha portata a essere volto ambitissimo dai principali brand, ma anche una celebrità televisiva di tutto rispetto. Numerose le trasmissioni in cui ha lasciato il segno con il suo passaggio, come Ballando con le stelle, oppure i reality show Pechino Express, L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip.

34 anni, famosa anche per un flirt, avuto diverso tempo fa, con Mario Balotelli, con la sua eleganze e sensualità uniche e irresistibili Dayane è uno dei volti femminili iconici dei giorni nostri. E il suo seguito sui social lo conferma, con un pubblico da oltre un milione di followers su Instagram. I suoi scatti hanno sempre un discreto seguito e ovviamente in questo periodo ci lanciano verso una stagione estiva dove, come di consueto, le bellezze più acclamate dal pubblico si daranno ‘battaglia’ per conquistare il titolo di regina delle spiagge e della bella stagione.

Dayane Mello, prova costume superata con dieci e lode: bikini da capogiro, una sirena incantatrice

Dayane, dal canto suo, batte un colpo fortissimo, con questa immagine che arriva direttamente dalla campagna promozionale per costumi da bagno di cui è testimonial. Di fronte ai nostri occhi, tra colori sgargianti e armoniosi, si staglia una visione a dir poco devastante.

La silhouette incontenibile e suadente di Dayane viene esaltata dal costume sottilissimo, che ne evidenzia le curve sinuose e incofondibili. Fianchi generosi, un lato B da urlo, scollatura prorompente, sguardo magnetico e che non ammette repliche. Queste tutte le armi di Dayane, che come sempre colpisce dritto al cuore gli ammiratori, attirando applausi a scena aperta e complimenti di ogni genere. La valanga di like è altrettanto inevitabile, di fronte all’eleganza e alla sensualità stratosferica di Dayane c’è poco altro da aggiungere. Se non che immagini del genere accendono ulteriormente la voglia d’estate.