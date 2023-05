Juve beffata, va al Milan per 20 milioni

Il calciatore ha scelto il Milan. Fonti spagnole confermano tutto. Pronto l’acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro

Il Milan ha l’assoluta necessità di rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Olivier Giroud, a 36 anni suonati, non può ancora reggere l’intero peso del reparto, e Origi e Rebic hanno dimostrato di non essere all’altezza. Discontinui in campo e nel fisico, potrebbero già lasciare Milanello in estate il belga e il croato.

Maldini e Massara si sono già messi all’opera per rintracciare il nuovo bomber, uno che possa garantire gol e presenze.

Un nome è finito prepotentemente nel mirino dei rossoneri. Di chi parliamo? Di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo attualmente in forza all’Atletico Madrid. 15 gol e 3 assist per lui in questa stagione, ma adesso l’aria è tesa con i colchoneros.

L’Atletico ha fatto intendere al giocatore non volergli rinnovare il contratto (in scadenza tra un anno), come Alvaro è consapevole di un ruolo di secondo piano sotto la guida di Simeone. Vuole quindi cambiare dimora quanto prima.

Ecco che la soluzione rossonera appare adesso la più probabile. In realtà, le cose stavano diversamente sino a qualche settimana fa. A spiegarlo è il media spagnolo El Gol Digital. Morata aveva un accordo con un altro club, la Juventus. Ma ecco come stanno adesso le cose.

Morata, decisione presa: la comunicazione all’Atletico

Secondo quanto riporta la fonte spagnola, Alvaro Morata era sicuro di un ritorno alla Juventus a fine stagione. C’era già un pre-accordo tra le parti. Ma la Vecchia Signora non ha potuto dare più garanzie all’attaccante ad un certo punto, attenta a fatti extra campo che hanno messo e stanno mettendo a repentaglio il suo prestigio.

Il Milan si è dunque inserito prepotentemente, strappando il consenso a Morata.

Adesso, El Gol Digital ne è sicuro, Alvaro ha scelto e vuole solo il Diavolo. Ha già comunicato la sua volontà all’Atletico Madrid, che non avrà problemi a cederlo a fine stagione. Costo del cartellino? 18-20 milioni di euro, che il Milan proverà ad abbassare facendo leva sulla volontà del giocatore ma anche sul suo contratto, in scadenza tra un anno (giugno 2024).

L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio da 8 milioni di euro. Ma anche in questo caso potrebbe essere trovata una soluzione per mettere tutti d’accordo.

Ad esempio, il costo dello stipendio potrebbe essere spalmato in più anni, senza dimenticare che il club rossonero avrebbe la possibilità beneficiare sull’importo lordo del decreto crescita. Insomma, oggi come oggi l’affare Morata-Milan sembra più possibile che mai.

Dal pronosticato destino bianconero, Alvaro è pronto a colorare il suo futuro di rosso e nero, i colori del Diavolo di Milano.