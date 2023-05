“Juventus in Serie B”: annuncio choc in diretta

L’annuncio lascia senza parole, ecco cosa potrebbe accadere al club bianconero nelle prossime settimane

Secondo posto in cascina dopo la vittoria contro la Cremonese per la Juventus impegnata domani sera nella semifinale di ritorno col Siviglia. Saranno settimane decisive ed intense per i bianconeri, considerato come il club si giochi la possibilità di conquistare un trofeo internazionale – sarebbe la prima Europa League della storia – nonché blindare la qualificazione in Champions.

Il tutto, ovviamente, prima di giocare la vera gara, quella più importante, nelle aule di tribunale. La Juve, infatti, a breve conoscerà il suo destino e, soprattutto, i punti di penalizzazione che la Corte Federale d’Appello le infliggerà per il caso plusvalenze.

Dopo le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni sembra quasi che non vi siano speranze; se non saranno 15 i punti, di certo non ci si discosterà molto da quella cifra, considerato anche come la pena debba essere afflittiva. E, dunque, l’esclusione dalle coppe per i bianconeri che vedono il futuro sempre più a rischio.

Juventus in Serie B: le prossime settimane decisive per il club

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il suo account Twitter, ha spiegato nei dettagli cosa accadrà alla Juventus nelle prossime settimane. La prima data chiave è il 22 maggio; lunedì prossimo, infatti, il club bianconero subirà la penalizzazione per il caso plusvalenze con una pena che, come abbiamo spiegato, dovrà essere afflittiva e quindi far sprofondare il club almeno oltre il quinto posto in classifica.

Poi i bianconeri andranno a processo per la manovra stipendi ed i rapporti con i club amici ed “agenti collusi”; si tratta, secondo Ziliani, di un processo ancora più grave di quello relativo alle plusvalenze e sembra davvero difficile che la Juve possa riuscire ad evitare la retrocessione in Serie B.

E per il giornalista la serie cadetta sembra inevitabile anche in caso la società dovesse patteggiare, considerato come nell’accordo rientrerebbe il già citato processo sui “club amici” che la Procura della FIGC ha spostato alla prossima stagione. Ecco perché la condanna della retrocessione sembra inevitabile.

… potrebbe salvarsi. La Juventus, che lunedì 22 sarà di nuovo penalizzata per le plusvalenze, andrà infatti a processo anche per le manovre stipendi + più agenti collusi: un processo molto più grave dal quale è difficile pensare possa uscire senza la condanna alla B (3. segue) — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 14, 2023

La Juve, quindi, rischia seriamente la retrocessione, la seconda nella sua storia, sempre decretata dalla giustizia sportiva, proprio come accadde nel 2006 con Calciopoli. Le prossime settimane saranno decisive, quindi, per il futuro del club, con una vera e propria mazzata economica se davvero si dovesse profilare la retrocessione nella serie cadetta.