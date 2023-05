Kulusevski torna e riparte: la Juve lo scambia alla pari

La Juve di Massimiliano Allegri ha vissuto una stagione abbastanza altalenante. La società è alle prese con diversi problemi

In casa Juventus quella odierna non è stata sicuramente l’annata che si aspettavano i tifosi. Il club bianconero ha vissuto una stagione complicata, divisa tra bei momenti e situazioni a dir poco ‘umilianti’ come il ko in Champions League contro il Maccabi Haifa. Il club ha avuto una serie quasi ‘infinita’ di problemi, tra guai giudiziari, relativi ai processi per l’operazione Prisma e alla Manovra Stipendi, e un numero molto alto di infortuni.

Basta da un lato vedere che calciatori come Di Maria e Pogba, top acquisti della campagna estiva di calciomercato, sono stati spesso in infermeria. L’argentino ha praticamente disputato metà stagione mentre il francese ha saltato praticamente tutta l’annata e nell’ultimo match di campionato contro la Cremonese ha avuto l’ennesimo infortunio. Non solo questa situazione con presto nuovi problemi all’orizzonte.

Da Arthur e McKennie fino a Dejan Kulusevski: il club bianconero è alle prese con un vero problema legato a un ‘tesoretto invisibile’. Sulla carta questi calciatori potrebbero rappresentare un riscatto da oltre 100 milioni di euro, ma nessuno dei club che detiene attualmente il loro cartellino, vuole esercitare il riscatto.

Proprio la stellina svedese, attualmente al Tottenham, rappresenta uno dei maggiori problemi del club bianconero. Dopo un grande inizio lo svedese è calato alla distanza ed alla fine gli Spurs, complice l’addio di Antonio Conte, hanno deciso di non riscattare il calciatore. Una tegola importante per la società bianconera.

Juve-Kulusevski, si pensa ad uno scambio tra big

Per riscattare il cartellino del calciatore svedese occorrevano circa 30 milioni di euro e il club inglese non eserciterà il riscatto. Dejan non è però nei piani di Allegri e quindi la società dovrà valutare strade alternative. Sul calciatore ci sono diversi club, ma nelle ultime ore sarebbero nate delle intriganti possibilità. Secondo quanto riportano alcuni media iberici sul calciatore ci sono Siviglia e Atletico Madrid e proprio dai Colchoneros sarebbe in arrivo una clamorosa offerta.

Uno scambio alla pari tra Dejan Kulusevski e Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che conosciamo in Italia dai tempi dell’Udinese. Il giocatore non è nelle priorità di Simeone e potrebbe partire per una buona offerta o magari per uno scambio. Juve e Atletico Madrid studiano la situazione, consapevoli che potrebbero entrambe liberarsi di un calciatore non nei piani del club. Quel che appare certo è che Kulusevski non resterà a Torino: il giocatore è pronto a rientrare e poi dopo verrà utilizzato nuovamente sul mercato.