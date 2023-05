Mazzata Juve, l’ex Inter infierisce sui bianconeri

L’opinionista in passato tecnico dell’Inter ha parlato delle speranze europee della Juve: c’è chi ci ha visto un po’ di malizia

Dopo aver consolidato il secondo posto in campionato – una posizione che lo stesso ambiente bianconero ritiene ‘virtuale’, almeno fino a quando la Corte Federale d’Appello non si pronuncerà sulla nuova penalizzazione – i ragazzi di Allegri si preparano al return match di Europa League contro il Siviglia.

Al netto di possibili punizoni unilaterali che l’UEFA potrebbe comminare alla società piemontese – si parla di una posssibile esclusione dalle Coppe per i prossimi 2-3 anni -la via della vittoria della stessa competizione è verosimilmente quella più facile per disputare la Champions del prossimo anno.

Il gol al minuto 96 di Federico Gatti nella gara d’andata consente alla squadra di guardare con fiducia alla partita nell’inferno del Sanchez Pizjuan. Con una sconfitta tra le mura amiche la Juve sarebbe infatti stata obbligata a vincere in casa del Siviglia. Ora in teoria basta un ‘semplice’ pareggio per intanto allungare il match ai supplementari. E poi eventualmente si vedrebbe cosa succede.

Sulle possibilità di un passsaggio del turno dell’undici bianconero si è espresso ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, una vecchia conoscenza del nostro calcio. Niente di meno colui che per primo, nel novembre del 2012, espugnò l’Allianz Stadium in Serie A nei panni di tecnico dell’Inter.

“Sono tre anni che la Juve non vince”: l’ex Inter stuzzica la Juve

“Se la Juve arrivasse seconda in campionato centrando un trofeo potrebbe essere, all’interno di una stagione travagliata, uno step intermedio. Con questo sono tre anni che la Juventus non vince“, ha sentenziato Andrea Stramaccioni, oggi stimato opinionista per DAZN dopo la felice esperienza come seconda voce RAI ai Mondiali del Qatar.

Se le parole dell’ex allenatore dell’Inter raccontano oggettivamente la conta dei trofei dell’ultimo triennio dei bianconeri- Stramaccioni si riferiva allo Scudetto, dato che sotto Pirlo, nel 2021, la Juve vinse Coppa Italia e Supercoppa Italiana – la considerazione riapre una ferita aperta. Quasi inaccettabile per il tifoso bianconero.

Dopo il Tricolore vinto con Sarri nel 2020, la Juve si è infatti dovuta accontentare di piazzamenti. L’anno scorso sfuggì persino il secondo posto, che fu appannaggio dell’Inter dopo l’appassionante testa a testa col Milan. Al di là di quello che sarà il piazzamento finale in Serie A – condizionato dalla sentenza della Corte Federale – i bianconeri sono chiamati al sucessso in Europa.

Un trionfo in Europa League darebbe lustro ad una stagione tra le più tormentate della recente storia della ‘Vecchia Signora’.