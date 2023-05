Melissa Satta l’ha fatto allo stadio: pubblico senza fiato, cos’è successo

Melissa Satta a San Siro non passa certo inosservata: la presenza della showgirl attira l’attenzione di tutti sugli spalti

Non perde occasione, Melissa Satta, per mettere in mostra tutto il suo fascino, come sappiamo bene ormai da tempo. La showgirl sarda è una delle bellezze più amate dagli italiani e più cliccate in assoluto sul web, senza soluzione di continuità.

Una vera e propria stella sul piccolo schermo e sui social, ormai entrata di diritto tra le icone al femminile dei giorni nostri.

Gli anni a Striscia la Notizia, che l’hanno imposta nell’immaginario del pubblico maschile come una delle figure più seducenti mai viste, sono state solamente l’inizio, per lei, di una lunga e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. Che sta trovando ulteriori conferme.

Da due stagioni ormai, è una delle conduttrici più brillanti e apprezzate di Sky Sport. Grande appassionata di sport e in particolare di calcio, è lei di fatto ad aprire i weekend calcistici con la presenza a Gol Deejay, un programma che naturalmente grazie a lei sta facendo registrare un grande successo quanto all’indice di ascolti.

Una presenza appassionata, competente ma anche dalla grande eleganza e sensualità, che i numerosi fan sul web non possono fare a meno di osannare. A breve, Melissa taglierà il traguardo dei 5 milioni di followers su Instagram.

Melissa Satta incanta San Siro in dolce compagnia

Non soltanto sul web, come sappiamo, Melissa sfodera tutta la sua classe. Lo fa anche quando è allo stadio. E nella sua ultima apparizione sugli spalti, tutti gli sguardi sono finiti manco a dirlo su di lei.

In occasione del derby d’andata in semifinale di Champions League tra Milan e Inter, infatti, Melissa, nota tifosa milanista, era a San Siro in compagnia del suo fidanzato, il tennista Matteo Berrettini.

La coppia forse maggiormente finita sotto i riflettori in questo inizio di 2023, con relativo carico di polemiche, dovute ai messaggi poco edificanti che Melissa ha dovuto ricevere da parte degli haters e a cui ha risposto a testa alta.

Melissa non intende rinunciare alla sua felicità ed è più che mai radiosa in pubblico insieme al suo Matteo, la coppia non si nasconde più. Anche se per quanto concerne la partita in esame, le cose come sappiamo non sono andate molto bene per il Milan.

L’espressione corrucciata della Satta parlava da sola, anche se Berrettini ha fatto di tutto per provare a tranquillizzarla.