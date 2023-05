Pazienza finita, va via: può firmare subito col Milan

Il Milan è pronto a ripensare ad un grandissimo colpo per il calciomercato estivo: ritorno di fiamma, Maldini si scatena

La stagione del Milan sta pian piano portando i verdetti che, a conti fatti, non faranno di certo contenta nè la tifoseria nè i vertici di via Aldo Rossi.

Il ‘Diavolo’ è fuori dalla Champions League, dopo l’1-0 firmato da Lautaro Martinez che ha consolidato il successo dell’andata regalando all’Inter la finale. A 13 anni dall’ultima volta, quindi, la ‘Beneamata’ proverà ad alzare la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ mentre in quel di Milanello, solo rabbia e delusione. Ci sarà da lavorare, in primis in campo visto che ad ora il ‘Diavolo’ nemmeno la giocherebbe la prossima Champions. La corsa al quarto posto, a sole tre giornate dalla fine della Serie A, è ai limiti del proibitivo.

Sarà necessario lottare, sudare per provare a raddrizzare in extremis un’annata che a conti fatti non può non essere definita una delusione. Intanto, però, sottotraccia Maldini e Massara già si stanno muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato. Un’estate scoppiettante, all’insegna del cambiamento, attenderà i rossoneri pronti a mutare buona parte dell’attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, ritorno di fiamma: stavolta Maldini può riuscirci

In avanti l’attenzione è tutta rivolta a Zlatan Ibrahimovic che, a quasi 42 anni, potrebbe salutare il Milan e appendere gli scarpini al chiodo. Origi, Messias e Saelemaekers sono nomi che, invece, davanti ad una proposta congrua partirebbero senza troppe resistenze da qui a qualche settimana.

Ma il focus del club di Gerry Cardinale sarà a centrocampo, reparto che ha appena perso – e per lunghissimo tempo – Ismael Bennacer. L’algerino, operato al ginocchio, ne avrà per 6-7 mesi: un’infinità che farebbe perdere al Milan uno dei suoi titolarissimi per per la prima parte della prossima stagione. Ecco perchè un profilo su tutti – già sfiorato un anno fa e molto gradito a Maldini e Massara – sarebbe destinato a riavvicinarsi con prepotenza al ‘Diavolo’.

Si tratta di Renato Sanches, ormai già stufo della sua avventura al PSG dove non si è integrato al meglio, giocando poco. Il portoghese si è quindi pentito della scelta fatta nell’estate scorsa e la sua partenza pare quasi inevitabile. Per lui una destinazione possibile rimane il Galatasaray che ha già accolto un altro ex PSG – in prestito – come Mauro Icardi. Ma il Milan è lì, pronto ad allettare il forte centrocampista riproponendogli la maglia rossonera e la possibilità di giocare con grande costanza agli ordni di Pioli.

In scadenza nel 2027 con la società di Al-Khelaifi, il portoghese ha collezionato fino ad ora 24 presenze e 2 gol, in soli 772′ tra campionato e coppe.