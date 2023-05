Rescissione Pogba: è finita con la Juve

Il ritorno in campo dal primo minuto dopo un’attesa infinita, una gioia durata però soltanto una ventina di minuti. E ora la Juventus sta valutando il futuro del francese

Ha atteso quel momento per oltre un anno. Spezzoni di partita, ma partendo sempre dalla panchina. A pochi giorni dalla sfida decisiva contro il Siviglia per l’approdo alla finale di Europa League, Massimiliano Allegri lo ha voluto in campo dal primo minuto.

Vedere Paul Pogba in campo dal primo minuto è stata forse l’emozione più grande per i tifosi della Juventus in una stagione che di emozioni vere, e positive, ne ha regalate davvero poche. I primi passaggi e la gioia di rivedere ‘il Polpo’ toccare la palla e muoversi per il campo in quella maniera che lo ha fatto diventare da subito un beniamino del popolo bianconero.

I sorrisi, però, sono durati un battito di ciglia. Venti minuti o poco più, una smorfia di dolore, Due passi e giù per terra.

Maglia sulla testa e lacrime che hanno bagnato il prato verde dell’Allianz Stadium. Gli occhi di Angel Di Maria, che ha seguito tutto dalla panchina, sono molto di più di una diagnosi. Sono una sentenza.

I tifosi invocano a gran voce il centrocampista francese, ma le lacrime in quel momento coprono tutti i suoni e le sensazioni. Un altro stop in una stagione maledetta che si chiude così. Amaramente.

E’ stato uno degli acquisti più importanti dell’estate scorsa. La Juventus ha riportato a Torino Paul Pogba per rilanciarlo e rilanciarsi.

Le ultime stagioni del centrocampista a Manchester, sponda United, non erano state esaltanti soprattutto perché segnate da continui infortuni. La Juventus ha voluto correre il rischio, ma è andata male.

Pogba, è davvero finita con la Juve?

Domenica sera il problema al quadricipite sinistro lo ha costretto a chiudere la stagione in anticipo. Una stagione che in realtà non è mai iniziata.

L’infortunio al menisco durante la tournée estiva con la Juventus e la dissennata scelta della terapia conservativa da parte del giocatore, avallata altrettanto dissennatamente dallo staff medico, il tutto per non perdere il mondiale qatariota, sono state le vere cause di quanto accaduto.

Ora la Juventus dovrà riflettere bene su cosa fare in vista della prossima stagione. Paul Pogba rappresenterà una delle priorità del nuovo direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli.

Una Juventus che dovrà fare necessariamente notevoli sacrifici dal punto di vista economico potrà permettersi di pagare il lauto ingaggio del francese con il serio rischio di non averlo quasi mai a disposizione? Paul Pogba ha sottoscritto con la società bianconera un contratto di quattro anni, scadenza 30 giugno 2026, a 8 milioni di euro netti l’anno, 10 e mezzo lordi. A Cristiano Giuntoli l’ardua sentenza.