Sasha è piccante: il costume è minuscolo, che spettacolo

La splendida figlia d’arte ammalia chiunque con una posa conturbante. Chi è la bellissima che piace a tutti e che non ha neanche un hater.

Sasha Sabbioni è la dimostrazione che si può brillare di luce propria e non del riflesso che proviene da un genitore illustre. È proprio il suo caso. La ragazza ha un profilo Instagram molto seguito (ad oggi conta quasi 60mila follower, n.d.r.) tutti attratti da lei e non dal fatto di essere figlia di una amatissima vip.

Mamma di Sasha Sabbioni è infatti Natasha Stefanenko, che per un paio di decadi abbiamo visto tra Rai e Mediaset in diversi programmi televisivi, principalmente di stampo comico ed ironico. E proprio come sua madre, anche la bellissima 23enne che la russa ha avuto dal marito Luca Sabbioni, il quale vanta un passato da modello mentre al giorno d’oggi è un affermato imprenditore. E Sasha Sabbioni è proprio come mamma Natasha, dicevamo. Non solo per la bellezza sfolgorante, quasi da non credere, ma anche per il fatto di avere portato a compimento in maniera brillante un proficuo percorso di studi. Infatti la splendida Sasha Sabbioni si è laureata in Economia, dopo avere frequentato il liceo in California, a Los Angeles.

Sasha Sabbioni, chi è la figlia di Natasha Stefanenko

La Stefanenko è invece un ingegnere in piena regola, essendosi laureata ad inizio anni Novanta in Ingegneria metallurgica alla Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca.

E se non fosse stato per il fatto di essere altissima, biondissima e bellissima, probabilmente lei avrebbe fatto fruttare questo titolo di studio in ambito professionale. Tornando a Sasha Sabbioni, di lei sappiamo che oggi fa la spola tra Madrid e Milano, avendo anche il tempo di fare qualche capatina a casa di mamma e papà nelle Marche. La giovane ha anche avuto qualche divertente esperienza televisiva. Proprio con sua mamma ha partecipato a Pechino Express in passato. Poi ha anche praticato nuoto oltre ad essere una modella.

Lo scatto su Instagram che ha stregato tutti

Non sappiamo se Sasha abbia o meno una vita sentimentale attiva, ma non ne dubitiamo. Del resto una ragazza così bella non può restare da sola. Ma ai suoi ammiratori francamente poco importa.

L’importante per quell’esercito di circa 60mila fan è che Sasha continui a mostrarsi in scatti dove la sensualità straripa. La possiamo ammirare con indosso soltanto un succinto costumino mentre si trova accanto ad una piscina. Il suo vitino d’ape, le sue gambe lunghissime, la pelle candida e lo sguardo languido contorniato da una chioma selvaggia e fluente fanno il resto. E ci danno quasi un dipinto. Con Natasha che è bella come e più di un’opera d’arte.