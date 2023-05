Alla Juve a tutti i costi: pronti a pagare 30 milioni

La Juventus è pronta a regalare a Massimiliano Allegri un grande colpo durante il calciomercato estivo: pronto l’assegno da 30 milioni

È ora, per la Juventus di Massimiliano Allegri, di fare i conti con i risultati portati a termine durante l’attuale stagione. In campionato il secondo posto lascia relativamente tranquilla la ‘Vecchia Signora’ mentre, per il futuro, ancora molto andrà scritto.

La società piemontese, infatti, ha le idee ben chiare per il futuro. In tal senso, l’estate che è ormai alle porte è pronta a regalare sorprese soprattutto grazie all’imminente sessione di calciomercato.

Numerosi i cambiamenti che Allegri ha in mente, sia per i diversi big in scadenza e pronti a cambiare aria, sia per quanto concerne profili ben definiti ritenuti perfetti per potenziale la squadra torinese.

Uno di questi potrebbe arrivare dalla Spagna ma lo scenario da qui alle prossima settimane dipenderà da un importante fattore: ma andiamo con ordine.

Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com’, in casa Real Valladolid bisognerà tenere conto del futuro della gemma più importante del club di Ronaldo.

Si tratta di Ivan Fresneda, talentuoso terzino di appena 18 anni che nel corso degli ultimi mesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi grandi club europei.

Tra questi non solo la Juventus ma anche Arsenal e Borussia Dortmund, a caccia di colpi di un certo peso proprio in quella zona del campo.

In casa bianconera, poi, l’infortunio di De Sciglio non ha fatto altro che far scattare un’emergenza che perdurerà da qui a diversi mesi, visto pure che Juan Cuadrado dovrebbe salutare a parametro zero tra poche settimane.

Juventus, colpo Fresneda: si chiude ad una condizione

Ed è per questa ragione che da Torino sono convinti che quello di Fresneda, per età, talento e ampi margini di crescita, possa essere l’investimento ideale per rinfrescare la corsia di destra in vista dei prossimi anni. Ma non sarà affatto semplice. È vero che nel contratto del laterale di Madrid è presente una clausola di 30 milioni di euro.

Pare, poi, che la ‘Vecchia Signora’ possa realmente essere intenzionata a pagare da qui a qualche mese. Ma resta un ostacolo non di poco conto per gli affari, compreso quello eventuale col Valladolid, della Juventus.

La dirigenza potrà muoversi su certi obiettivi e arrivare ad un importante sacrificio economico solo e soltanto se il gruppo di Allegri non subirà una nuova penalizzazione.

Al momento, però, la Corte di Appello Federale che deciderà sul caso plusvalenze fittizie sembrerebbe poter propendere per un nuovo handicap da applicare alla classifica di Serie A che vede la Juve al momento al secondo posto dietro il Napoli.

Se la penalizzazione dovesse essere di 9 punti – come riferito dal quotidiano iberico – allora la ‘Vecchia Signora’ sprofonderebbe all’ottavo posto in campionato salutando definitivamente le coppe europee ma anche il colpo Fresneda.

Se penalizzazione sarà, allora l’operazione con la società spagnola difficilmente vedrebbe la luce e, anzi, il rischio di un inevitabile ridimensionamento sarebbe molto concreto.

Fresneda in questa stagione si è confermato come uno dei migliori terzini della Liga spagnola, con 22 presenze complessive.