“Allegri esonerato”: la rivelazione sulla Juve spiazza tutti

Allegri verso l’esonero, c’è una rivelazione che riguarda il tecnico della Juventus. I tifosi sono rimasti completamente spiazzati

La Juventus si gioca l’intera stagione in una settimana. Si perché nel giro di qualche giorno i bianconeri scopriranno sia l’esito del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, sia il risultato sul campo a Siviglia, con la possibilità di strappare un pass per la finale di Europa League a Budapest.

Max Allegri potrebbe raggiungere un ultimo atto europeo con “La Vecchia Signora” per la terza volta, dopo le due finali di Champions League.

Al Sanchez Pizjuan si riparte dall’1-1 dell’andata, raggiunto grazie ad un colpo di testa di Gatti proprio allo scadere del recupero. Di certo non sarà un’impresa facile, ma visto l’andamento in campionato e in Coppa Italia, c’è l’obbligo di provare a regalare almeno una soddisfazione ai tifosi.

L’ex allenatore del Milan ha ricevuto molte critiche durante questa stagione, sia per i risultati deficitari che per la qualità del gioco scadente messa in mostra.

I suoi critici più accesi hanno ribadito più volte come la rosa della Juve sia la migliore della Serie A e meritava un andamento diverso, più vicino a quello del Napoli.

Qualora dovessero essere tolti altri punti alla classifica bianconera (senza tralasciare il filone d’inchiesta sul caso stipendi, che deve ancora partire), Bonucci e compagni potrebbero arrivare in Champions solo tramite la vittoria in Europa League.

“La Juventus potrebbe cambiare idea su Allegri”: la rivelazione di Fabrizio Ravanelli

Quello che potrebbe decidere la UEFA, sull’eventuale esclusione della Juventus dalle prossime coppe europee, non deve bloccare la rincorsa al trofeo da parte di Allegri e i suoi ragazzi. Poi, al termine della stagione, andrà capito quale sarà il futuro dell’ex tecnico di Cagliari e Milan, che è legato ancora da due anni di contratto con ‘La Vecchia Signora’.

Una corrente di pensiero interna alla Continassa vorrebbe un suo avvicendamento in panchina, magari puntando su un profilo “più giochista” e spettacolare.

Intervenuto ai microfoni di TVPLAY, con i colleghi di calciomercato.it, Fabrizio Ravanelli non ha fatto zero a zero quando c’è stato da parlare proprio di Allegri. L’ex bandiera juventina ha dichiarato: “Molti sono contro di lui. Se non dovesse battere il Siviglia, uscendo dall’Europa League, potrebbero esserci dei ripensamenti da parte della Juventus”.

Un esonero che potrebbe non essere così improbabile, anche perché gli oltre 8 milioni di euro netti a stagione sono una cifra piuttosto ingente, che senza la Champions League potrebbe essere insostenibile per le casse bianconere.