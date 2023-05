Addio Milinkovic, c’è il si di Sarri: pronto il sostituto

Questo finale di stagione in casa Lazio si pronostica essere incandescente, anche perché la squadra di Maurizio Sarri conoscerà non solo il suo futuro in Italia ed in Europa, ma anche quello di alcuni dei suoi giocatori, come ad esempio Milinkovic Savic.

Il serbo è sicuramente uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo biancoceleste, anche perché la sua -imminente- scadenza di contratto fa gola a molti club in giro per il Vecchio Continente. Fino a qualche mese fa Lotito, insieme a Tare, ha cercato in tutti i modi di provare a convincere Milinkovic a rimanere alla Lazio, ma nelle ultime ore è arrivata la decisione che definisce una volta e per tutte il futuro del serbo in Serie A.

Calciomercato Lazio, addio Milinkovic: ora è tutto vero, le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergej Milikovic Savic nel prossimo calciomercato. Il centrocampista della Lazio è infatti all’uscio della porta di Formello, nonostante nelle ultime settimane si sia cercato in tutti i modi di provare a convincerlo a rimanere e firmare un nuovo rinnovo di contratto.

I tentativi di Tare e Lotito alla fine sono risultati essere vani, anche perché davvero mai come questa volta Milinkovic Savic è ad un passo da lasciare la Lazio. L’ultima speranza per il club biancoceleste poteva essere essere Sarri, ma alla fine il tecnico toscano ha sorpreso tutti dando il suo okay alla cessione del serbo.

Una decisione, quella di Sarri, che ha però una conseguenza, se così vorremmo definirla, visto che l’ex Napoli e Juventus avrebbe già individuato nel calciomercato il giocatore perfetto con il quale andare a sostituire Milinkovic Savic. Non sarà facile ovviamente portare il centrocampista a Roma, soprattutto se si dovesse trattare di un’operazione esosa, ma in caso di piazzamento Champions Lotito potrebbe accontentare il suo mister.

Lazio, Milinkovic via: ecco chi al suo posto

Nel programmare la prossima stagione la Lazio ha da che risolvere la questione relativa a Milinkovic Savic. Il serbo, quasi sicuramente, lascerà il club biancoceleste in estate dopo quasi 10 anni per intraprendere una nuova avventura in carriera. Sostituirlo non sarà semplice, soprattutto agli occhi dei tifosi, ma su disposizione di Sarri Lotito e Tare hanno in pugno un colpo di prospettiva molto interessante.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il nome in cima alla lista dei desideri della Lazio per il post Milinkovic Savic sarebbe Gedson Fernandes del Besiktas, centrocampista ex Benfica classe 1999 che sicuramente non farà sognare ma che potrebbe risultare essere funzionale, per caratteristiche, agli schemi di Sarri.

Calciomercato Lazio, occhi su Fernandes: basta poco

Per sostituire Milinkovic Savic la Lazio pensa a Gedson Fernandes in vista del prossimo calciomercato. Il centrocampista del Besiktas potrebbe risultare essere un vero e proprio affare per il club di Lotito, visto che per portarlo nella capitale potrebbero servire “solo” 20 milioni di euro.