Palladino alla Juventus, arriva l’annuncio in conferenza

Raffaele Palladino è diventato un allenatore totale alla guida del Monza. La Juventus lo sta cercando per il post Allegri, la svolta

Un colpo di scena improvviso per il futuro della Juventus: Raffaele Palladino è diventato un nome caldo nelle ultime ore con la verità svelata in conferenza stampa. L’allenatore del Monza è uno dei fiori all’occhiello della Serie A dopo mesi in cui si è messo in mostra in massima serie.

Adriano Galliani ci ha visto ancora una volta lungo scegliendolo dopo l’esonero di Stroppa. Palladino è diventato così l’allenatore del Monza: inizialmente si pensava potesse durare soltanto qualche settimana, ma il gioco e i risultati sono stati dalla sua parte venendo confermato. Ai microfoni di Radio Radio Paolo Berlusconi ha rivelato novità importanti per il futuro dell’allenatore napoletano: “Lo vuole la Juventus“, il suo annuncio che ha svelato così il forte interessamento del club bianconero. Da calciatore ha vestito la maglia della Juve per poi specializzarsi in questo nuovo ruolo da allenatore, che gli regalando per il momento grosse soddisfazioni.

Palladino Juventus, la verità sul colpo post-Allegri

Tutto potrebbe cambiare nel giro di poche settimane. L’allenatore del Monza dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Il club brianzolo gli potrebbe offrire anche una proposta per un rinnovo contrattuale per continuare il suo percorso in Lombardia.

In conferenza stampa l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha rivelato tutta la verità sul suo trasferimento alla Juventus: “Se mi avesse chiamato lo ricorderei, purtroppo non mi ha chiamato nessuno”. Poi ha aggiunto: “Ringrazio per gli attestati di stima, ma davvero vi dico la verità. Non ho ricevuto alcuna chiamata”.

La Juventus sta cercando un giovane profilo per affidargli la guida tecnica per il post Allegri. Il suo exploit alla guida del Monza è stato decisivo per una salvezza anticipata dopo un inizio stagionale ricco di problematiche. Dalla Primavera alla Prima squadra, il tecnico originario di Mugnano di Napoli è stato artefice di risultati da urlo anche contro le big della Serie A. La sua volontà è quella di terminare prima il suo primo campionato di Serie A per poi pensare al suo futuro. Nei giorni scorsi è stato protagonista anche del premio come miglior allenatore del mese per poi essere intervistato ai microfoni di Dazn da Alessandro Matri. Una figura totale che si è messo sempre più in mostra in questa stagione con un futuro più che roseo.