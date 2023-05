Così Pioli se ne va: arriva l’annuncio in diretta

Il futuro di Stefano Pioli si infittisce di particolari dopo l’eliminazione in Champions League, nonostante le rassicurazioni della dirigenza e di Paolo Maldini.

I problemi derivanti dai risultati in campionato e in coppa hanno cambiato i piani di una stagione, con la società che sta facendo le sue valutazioni e si sta prendendo del tempo per decidere il futuro del tecnico rossonero. Riconquistare l’Europa. Altrimenti, come rivelato in queste ultime ore, l’esonero di Pioli potrebbe verificarsi qualora nelle prossime tre giornate il Milan non centrasse la qualificazione in Champions League.

E’ stata la parola d’ordine di Paolo Scaroni che ha parlato poco prima della sfida con l’Inter, con l’ex Fiorentina che a fine partita si è soffermato sulle vie che il club rossonero deve percorrere da qui alle prossime partite fino al termine della stagione.

La posizione del tecnico è al momento ben salda e sa di conferma al cento per cento ma qualora i prossimi risultati non soddisfino le richieste del presidente, a Milano (sponda rossonera) potrebbero verificarsi dei capovolgimenti di fronte, con l’addio di Pioli che al momento resta una delle voci di corridoio.

Calciomercato Milan, l’ex rossonero snobba Pioli

Pietro Vierchowod ha fatto il punto della situazione in casa Milan a Calciomercato.it su Tv Play: “Posso pensare ad un cambio a fine stagione se non ti qualifichi in Champions League. Quest’anno il Milan, rispetto alla scorsa stagione, ha avuto molti più infortuni…”.

Al momento l’addio di Pioli al Milan non è contemplato e difficilmente il tecnico emiliano ha voglia di lasciare dopo un ultimo anno disastroso, culminato la scorsa stagione con la vittoria dello Scudetto.

Mentre quella in corso vedrà il Milan fuori da tutto, visto che attualmente il Diavolo, essendo quinto, è fuori dalla prossima edizione della Champions League.

Pioli si gioca il tutto per tutto nelle prossime tre partite di campionato nonostante un calciomercato che non ha portato migliorie in casa rossonera: saranno due settimane e mezzo fondamentali per un Milan che non ha nessuna intenzione di giocare l’Europa League.

A farne le spese potrebbe essere proprio colui che ha riportato lo Scudetto, un allenatore che ha sbagliato alcune scelte di formazione in determinate gare cruciali e che potrebbe salutare il Diavolo nonostante l’affetto e la riconoscenza di una piazza a lui legata.