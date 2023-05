In ascensore con il vestito trasparente: Jovana, ma l’intimo dov’è?

Jovana Djordjevic regala spettacolo come al solito con i suoi scatti micidiali su Instagram, un trionfo seducente con pochi eguali

Tramite il mondo del calcio e i social gli appassionati vengono a conoscenza non soltanto di giocatori talentuosi in ogni angolo del globo, luoghi suggestivi, tradizioni pallonare particolari, ma anche bellezze da urlo. Come è il caso, ad esempio, di Jovana Djordjevic, che è stata una delle wag forse più ammalianti di sempre.

Usiamo il verbo al passato solo ed esclusivamente perché suo marito, Filip, ex centravanti di Lazio e Chievo in Serie A, ha appeso da qualche tempo le scarpette al chiodo. Lasciando dietro di sé un buon ricordo non solamente tra i tifosi di biancocelesti e gialloblù, ma anche di altre squadre in cui ha militato.

Al tempo stesso, nessuno si dimentica della sua dolce metà, davvero seducente ed esplosiva e che continua ancora oggi ad attirare l’attenzione dei fan sul web.

Jovana viaggia oltre i 365 mila followers su Instagram e con il suo fascino non passa mai inosservata.

Modella di spicco, dalle curve suadenti e dal fare ammiccante e provocante, ha avuto modo di farsi notare anche in tv alle nostre latitudini, con l’esperienza dello scorso anno all’Isola dei Famosi. Durata poco, è vero, a causa di un problema di salute, ma ugualmente significativa.

Jovana ha raccolto come al solito tanti applausi. E in molti c’è il desiderio di vederla nuovamente all’opera in qualche programma. E chissà, magari più in là accadrà.

Jovana Djordjevic, senza lingerie sotto il vestito: trasparenze bollenti, lo zoom scatta in un attimo

Intanto, Jovana scalda già l’atmosfera estiva come sa fare soltanto lei. Vale a dire, con scatti a ripetizione sul suo seguitissimo profilo social, che ribadiscono la sua sensualità conturbante ed incontenibile.

L’ultimo post si compone di vari scatti e video, uno di questi in particolare è veramente da urlo, con una posa che accende la fantasia, in ascensore, in un selfie davvero eccezionale.

Con gli sguardi di tutti che finiscono in maniera inevitabile sul suo look dalla grande semplicità e insieme dai dettagli super provocanti. Gonna cortissima, gambe in mostra e soprattutto niente intimo, con la trasparenza ben visibile che accende in un attimo la tentazione dello zoom.

C’è da farsi venire le vertigini, i fan impazziscono e con like e commenti a ripetizione omaggiano come di consueto Jovana per la sua eleganza stratosferica. Ci aspetta una estate davvero speciale.