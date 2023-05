Inter, dopo il trionfo una pessima notizia: Inzaghi ora trema

L’Inter deve fare i conti con un problema piuttosto importante, nemmeno due giorni dopo aver gioito per l’accesso alla finale di Champions League

Una serata fantastica per l’Inter di Simone Inzaghi, in grado di arrivare ad una finale di Champions League dopo ben 13 anni.

L’ultima volta era accaduto con Mourinho nel 2010, anno in cui i nerazzurri riuscirono nell’impresa di completare uno storico triplete.

Ora le cose sono leggermente cambiate, la squadra probabilmente non è così attrezzata come all’epoca, ma quello che non sembra essere cambiato è l’unione del gruppo e la grandissima forza d’animo di uno spogliatoio super compatto.

In 4 gare giocate contro il Milan in questo 2023 l’Inter ha sempre vinto, senza subire mai gol. Dal 3-0 in finale di Supercoppa Italiana a Riad, passando per l’1-0 nel ritorno di campionato, alle ultime due sfide di Champions League (0-2; 1-0).

Solito immenso mattatore è stato Lautaro Martinez, in gol per la terza volta su quattro contro i cugini ed autentico trascinatore in campo. Per lui è arrivata anche la doppia cifra stagionale (20 reti), esattamente come lo scorso anno, quando toccò quota 21.

Simone Inzaghi si gode un successo che gli consentirà di giocare la terza finale stagionale, potenzialmente potendo portare a 5 i trofei conquistati da quanto è sbarcato a Milano.

Inter, c’è una brutta notizia per Inzaghi: Mkhitaryan si è fatto male

C’è però anche una nota stonata nella serata di martedì che non può che lasciare preoccupato Inzaghi e il suo staff.

Il tecnico piacentino, subito dopo il match, intervistato ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato come le condizioni di Mkhitaryan siano piuttosto serie.

L’armeno si è accasciato al suolo nel secondo tempo, dopo aver sentito una fitta alla coscia.

L’ex allenatore della Lazio, che lo ha sostituito con Brozovic, ha specificato che qualche problema ci sia stato e che andrà verificata l’entità dell’infortunio.

Per Inzaghi Mkhitaryan merita di poter disputare le due finali conquistate, visto che ormai è da considerare come una colonna portante della squadra, un inamovibile.

Dopo un inizio stentato, infatti, l’ex centrocampista della Roma si è preso il posto da titolare, costruendo con Brozovic e Barella una mediana perfettamente assortita e completa.

Da qui al 10 giugno mancano ancora ben tre settimane abbondanti e il tempo per recuperare tutti di certo c’è, Inzaghi e il suo staff sperano per il meglio, come tutti i tifosi interisti.