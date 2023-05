Kimmich cambia squadra, destinazione eccellente

Stiamo cominciando ad avvicinarci alla sessione estiva di calciomercato, come dopo ogni stagione, con alcuni trasferimenti importanti

Sono tante le big che vogliono rinforzarsi in vista della prossima stagione, soprattutto per poter competere a livello continentale in Champions League, oltre che nei vari campionati.

Il calciomercato ci regala, da sempre, grandi sorprese e trasferimenti che mai avremmo voluto vedere andare in porto.

Sicuramente il denaro sposta molto gli equilibri e obbliga le società a fare delle scelte importanti, sia in entrata che in uscita.

Se andiamo ad analizzare il mercato dei top club, però, vediamo che l’obiettivo comune è quello di aumentare la propria competitività nelle coppe europee nella stagione successiva.

Potrebbe essere, questo, il caso ad esempio di società come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, uscite deluse dalla campagna europea in questa stagione, con l’obbligo di rinforzarsi per aumentare la propria pericolosità nella prossima stagione.

A differenza di Inter e Milan, i tedeschi e i francesi, sono terminati nella parte di tabellone più complicata dove si sono affrontate tutte le più grandi forze europee.

I ragazzi di Thomas Tuchel sono usciti ai quarti di finale nel doppio confronto contro il Manchester City. Il Paris Saint-Germain, di Kylian Mbappé e Lionel Messi, invece contro il Real Madrid.

Bayern Monaco, Kimmich potrebbe lasciare la Baviera

Joshua Kimmich, giocatore tuttofare del Bayern Monaco, non avrebbe accettato la decisione della società tedesca di mandare via Julian Nagelsmann, portando in Baviera Thomas Tuchel

Il giocatore tedesco, infatti, secondo le indiscrezioni riportate dalla Bild avrebbe in mente di cambiare aria in vista della prossima stagione, lasciando quindi la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

La decisione di esonerare il tecnico, quindi, potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato, e le conseguenti cessioni, oltre che sul campo dove negli ultimi mesi i bavaresi hanno fatto molta fatica, uscendo anche dalla Champions League.

Joshua Kimmich potrebbe non essere, però, il solo ad abbandonare al termine di questa stagione.

Secondo la Bild il tuttofare tedesco avrebbe gran mercato in Spagna, oltre che negli altri paesi data la sua forza calcistica, e potrebbe essere la sua meta.

Uno dei suoi più grandi estimatori sembra essere Xavi, attualmente allenatore del Barcellona, e questo potrebbe portare Joshua Kimmich ad accettare le lusinghe della squadra catalana, neo campionessa di Spagna.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti.