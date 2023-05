Materazzi non si smentisce: bordata durissima alla Juventus

L’interista Marco Materazzi, come di consueto, non si è risparmiato dal mandare una frecciatina diretta alla rivale storica Juventus. Le sue parole hanno creato un certo clamore

Marco Materazzi ha il nero e l’azzurro nel sangue. E’ indubbio! Una vera bandiera interista, che ancora oggi, e probabilmente per tanto tempo ancora, fa di tutto per portare in alto lo stemma del club nerazzurro.

Parla la sua carriera per lui: sono ben dieci gli anni che Materazzi ha passato all’Inter, diventando pilastro formidabile della sua retroguardia. E come spesso capita nel calcio, il lavoro si trasforma in fede. Oggi, l’ex difensore è un tifoso agguerritissimo del Biscione!

Lo dimostrano le sue tante apparizioni in tv, o interviste, nelle quali ha sempre difeso a spada tratta l’Inter, sperando per la sua squadra i migliori risultati.

Probabilmente, la più grande dimostrazione di tifo, Marco Materazzi l’ha data martedì sera a San Siro, in occasione del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan.

L’ex giocatore, addirittura, ha seguito la gara da Ultras, nella Curva Nord del Meazza. Sono ormai virale le foto e i video che lo ritraggono a festeggiare per il passaggio del turno e quindi per l’accesso alla finale dell’Inter.

Materazzi ha il cuore nerazzurro, e da estremo tifoso ha sempre vissuto con un certo trasporto anche la competizione con le squadre avversarie.

La sente ancora forte la competizione con rivali storico quali appunto Milan, ma anche, e forse soprattutto Juventus. A dimostrarlo è la ultima frecciatina pubblica al club bianconero.

Materazzi non se la tiene: attacco in diretta alla Juventus

Sappiamo bene che la situazione della classifica di Serie A, a tre giornate dal termine, è parecchio ingarbugliata. Soprattutto ai piani alti, dove è in atto una lotta al quarto posto agguerritissima.

Rientrare tra le prime quattro posizioni, lo sappiamo bene, equivale alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento, fuori dal podio delle quattro rimangono il Milan, la Roma e l’Atalanta; mentre rientrano Napoli, Inter, Juventus e Lazio.

La questione principale sta nel fatto che sono comunque pochi i punti di distanza tra il secondo e il sesto posto. Le prossime tre partite potrebbero dunque cambiare ogni esito.

Al momento, però, la delusione più grande regna in casa Milan, che dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, e il quinto posto attuale, rischia davvero di concludere la stagione in maniera fallimentare.

Attenzione, però potrebbe esserci una speranza per i rossoneri anche nel caso di chiusura del campionato al quinto posto, tutta riposta nella presunta penalizzazione in cui dovrebbe incorrere la Juventus.

Sappiamo bene che il club bianconero è indagato per il caso plusvalenza, e a fine stagione dovrebbero spettargli ben nove punti di penalizzazione. Il che permetterebbe al Milan di risalire quanto meno al quarto posto e quindi qualificarsi alla prossima Champions League.

Lo sa bene Marco Materazzi, che da acerrimo e storico rivale della Juventus, si aspetta e spera che questo accada.

La sua dichiarazione a Inter TV, al termine di Inter-Milan, è schietta. “Soltanto quattro partite fa nessuno pensava che l’Inter potesse qualificarsi in Champions League rientrando tra le prime quattro. Come adesso nessuno pensa che il Milan possa riuscirci. A meno che non si penalizzi chi deve essere penalizzato”.

L’ex difensore non nomina nemmeno il club Juventus, ma il suo pensiero è sin troppo leggibile. La Vecchia Signora ha ricevuto l’ennesima bordata da uno dei rivali di sempre!