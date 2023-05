Paura Dybala, la Roma resta senza parole

Paulo Dybala è indubbiamente il calciatore che meglio sta facendo in maglia giallorossa. L’argentino si è spesso caricato la squadra sulle spalle, soprattutto in l’Europa League

Dybala sta disputando una grande stagione con la maglia giallorossa, José Mourinho non può farne a meno. L’argentino ha realizzato 16 reti e fornito 8 assist in 36 partite disputate tra campionato e coppe. Le ottime prestazione fornite dalla ‘Joya’ con i capitolini hanno portato diversi club ad osservarlo con grande attenzione.

Ad ingolosire i club interessati è la clausola presente nel contratto del calciatore argentino, di circa 12 milioni di euro per l’estero.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, essa ammonta a 20 milioni di euro. Vista la situazione contrattuale, diverse società europee sembrano intenzionate a fare sul serio per provare a strapparlo ai capitolini.

Le possibilità che il calciatore possa lasciare la Capitale, quindi, non sono poi cosi basse.

La Roma in ansia, la Premier bussa per Dybala: il calciatore riflette

Grazie alla splendida stagione disputata fino ad ora, per Paulo Dybala iniziano a muoversi le prime pretendenti, pronte ad intavolare una trattativa con il club dei Friedkin.

Sul calciatore c’è il forte interesse dei top club di Premier League come Chelsea, Newcastle e Manchester United alla ricerca di un rinforzo importante per il proprio reparto avanzato.

I Magpies lo seguono da mesi e, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero decidere di lanciare l’assalto definitivo.

Anche lo United è molto attivo sulla ‘Joya’, tanto che sta seriamente pensando di portarlo a Old Trafford in estate.

Il Chelsea, invece, attualmente è dietro rispetto alle due compagini, visto che non prenderà parte alla massima competizione europea la prossima stagione.

Per la permanenza a Roma sarà decisiva sia la partecipazione alla prossima Champions League che la conferma di José Mourinho. In caso di addio da parte dello Special One, infatti, Dybala può seriamente pensare di lasciare la Capitale, considerato che il suo approdo in giallorosso è in gran parte merito del tecnico portoghese.

Un’avventura nel massimo campionato inglese attrae e non poco l’ex calciatore della Juventus, disposto a prendere in considerazione tutte le offerte che gli consentano di disputare la massima competizione europea. Per i club inglesi pagare la clausola rescissoria è molto semplice, date le ampie disponibilità economiche.

La permanenza di Dybala in giallorosso è in forte dubbio, con i romanisti che temono realmente di perdere il loro calciatore più rappresentativo.