Calciomercato, Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia: torna in Europa

Cristiano Ronaldo è sempre un nome suggestivo per le big d’Europa. Nonostante il suo sbarco in Arabia Saudita, potrebbe tornare subito in Europa

Una mail potrebbe sbloccare il suo nuovo trasferimento. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore con la suggestione davvero particolare per il futuro di Cristiano Ronaldo, ora impegnato in una vita e carriera completamente differente.

Il campione portoghese è stato deludente anche nell’ultimo Mondiale disputato in Qatar. CR7 è pronto a cambiare aria nuovamente per imporsi nuovamente in Europa in uno dei top 5 campionati europei. Una suggestione importante in ottica futura tutto frutto di un’idea attraverso l’invio di una mail al club bavarese. Un retroscena davvero succoso per quanto riguarda il trasferimento di uno dei migliori calciatori di sempre della storia del calcio. Cristiano Ronaldo è sempre aperto a nuove strategia in ottica calciomercato per provare così a pensare a novità interessanti. Il suo futuro è sempre incerto con la volontà anche di tornare a calcare grandi palcoscenici in ottica Champions League, dov’è stato per più di un decennio protagonista indiscusso insieme a Lionel Messi.

Calciomercato, pazza idea Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco

Negli ultimi mesi il suo possibile ritorno in Europa è stato invocato a gran voce a più riprese. Il campione portoghese è pronto ad essere protagonista per una nuova avventura suggestiva: pazza idea al Bayern Monaco con una notizia alquanto curiosa.

Come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.com” l’imprenditore Markus Schön ha inviato una mail al Bayern Monaco, in cui ha rivelato che sarebbe disposto a pagare il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Allianz Arena. Una notizia a sorpresa quella pubblicata sull’Abendzeitung: come rivelato dal quotidiano tedesco, Markus Schön, si sarebbe già mosso per finanziare l’arrivo di Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco. Attualmente, il campione portoghese gioca per l’Al Nassr in Arabia Saudita con un contratto faraonico dopo la rescissione con il Manchester United. Un cambiamento totale di vita e di tradizioni insieme alla sua famiglia: ora potrebbe anche pensare di tornare in Europa.

L’imprenditore tedesco ha anche svelato come Cristiano Ronaldo sia disposto ad abbassare le sue pretese per lo stipendio facilitando l’operazione. Sarebbe complicato sborsare i 200 milioni di euro che percepisce attualmente in Arabia Saudita grazie alla firma sul contratto da urlo. Le prossime settimane saranno decisive per un trasferimento da urlo con CR7 ancora protagonista.