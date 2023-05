Camila Giorgi al bacio, cuori fuori controllo dopo l’ultima foto

Camila Giorgi fa impazzire ancora una volta i suoi tantissimi ammiratori con un primo piano da urlo: la tennista è uno splendore

Anche se la sua avventura agli Internazionali di Roma non è andata esattamente come previsto, Camila Giorgi sta continuando, in questo 2023, in una serie di risultati piuttosto positivi e che possono proiettarla, nella parte centrale della stagione, piuttosto in alto nella classifica WTA.

La tennista azzurra, anche grazie al suo fascino incontenibile, raccoglie sempre il sostegno incondizionato degli ammiratori.

Al Foro Italico, Camila ha raccolto il miglior risultato in carriera spingendosi fino al terzo turno, con una gara contro la ceca Karolina Muchova che è ancora oggetto di non pochi rimpianti.

Più volte nel primo set la maceratese ha avuto l’occasione di chiudere a proprio favore, perdendo al tie break e poi pagando lo sforzo nel secondo parziale. In generale, la condizione fisica e atletica sembra piuttosto buona e ci può essere ottimismo in vista della partecipazione al Roland Garros.

A Parigi, Camila potrebbe sfruttare una classifica piuttosto corta per salire ancora. Al momento è alla posizione numero 36 della graduatoria mondiale, ma il 29esimo posto della spagnola Paula Badosa, ex numero 2, dista solo 100 punti.

Camila nella prossime settimane potrebbe dunque avvicinarsi sensibilmente alla numero 26, il suo career high, proprio in prossimità della stagione su erba, la superficie che da sempre le da’ più soddisfazioni. E mentre si prepara agli Open di Francia, sul web continua a dare spettacolo con bellezza ed eleganza da favola.

Camila Giorgi, primo piano che fa innamorare al primo colpo: che schianto

Da sempre, Camila unisce bravura nello sport a fascino e sensualità notevoli. Su Instagram, ancora una volta, una splendida conferma con una visuale ravvicinata pazzesca.

Sguardo magnetico, labbra seducenti, un bacio accennato ma che basta e avanza per far sognare ad occhi aperti i fan, sempre più numerosi. Ormai, la 31enne vanta oltre 700 mila followers su Instagram, a riprova del fatto di essere uno dei personaggi femminili più in vista d’Italia.

Applausi a scena aperta sempre e comunque per lei, che non delude le attese e si mette in mostra sempre al meglio di se stessa. Il cuore degli ammiratori batte forte, in attesa del suo ritorno in campo, nella speranza che il 2023 positivo di Camila possa proseguire, con altre imprese a portata di mano.