Eleonora Pedron spiazza: “Sento ancora Max Biaggi”, il motivo è da brividi

Eleonora Pedron esce allo scoperto e svela la verità sul suo rapporto con Max Biaggi: i due si sentono ancora per un motivo importante

Non sempre quando ci si lascia si chiudono obbligatoriamente tutti i rapporti. Anzi, capita spesso che si debba, per un motivo o per un altro, rimanere in contatto con il proprio ex partner, soprattutto quando di mezzo ci sono dei bambini. Lo sa bene Eleonora Pedron, ex Miss Italia e storica ex compagna di Max Biaggi, da cui ha avuto i figli Ines, nata nel 2009, e Leon, venuto al mondo nel 2010.

Al contrario di quanti molti pensano, tra lei e l’ex motociclista a quanto pare i rapporti sono buonissimi e continuano a sentirsi spesso, per un motivo da brividi.

La confessione è arrivata, direttamente dalle colonne del settimanale Chi, da parte della stessa ex showgirl. Una ragazza classe 1982 con la testa sulle spalle.

Oggi è felicissima in amore, è una madre con i fiocchi e anche nella vita professionale sta facendo passi in avanti. Non a caso, ha scelto di raggiungere un altro traguardo personale importantissimo, una laurea che arriverà entro la fine dell’anno, per fare un regalo a se stessa e alla madre.

In un momento così bello della sua vita, non c’è nulla che possa distoglierla dalla felicità. Nemmeno il rapporto con il suo grande e per certi versi scomodo ex compagno.

Biaggi ed Eleonora sono stati insieme per otto anni, dal 2007 al 2015, ed è ovvio che non possano essersi dimenticati l’una dell’altra. Anzi, continuano a sentirsi di frequente, e per un motivo ben preciso.

Eleonora Pedron sente ancora Biaggi: il motivo lascia senza parole

Il loro rapporto si è evoluto, in questi otto anni di lontananza. La loro vita ha preso delle pieghe a tratti imprevedibili, ma Eleonora e Max non si sono mai persi di vista.

Hanno anzi continuato a sentirsi e a confrontarsi spesso, a volte sorridendo insieme, condividendo emozioni positive, altre volte anche manifestando la propria rabbia e discutendo in maniera animata. Un legame impossibile da sciogliere, come confessato in maniera sorprendente dalla stessa showgirl.

Se si è genitori, infatti, non ci si può perdere di vista facilmente. Lo ha chiarito in poche parole la stessa Pedron: “Ci sono tante cose su cui bisogna confrontarsi, dalla scuola ai telefonini“.

Problemi quotidiani che affrontano sempre insieme, anche a distanza, sfruttando una relazione rimasta buona per il bene dei figli.

Il loro segreto è stato infatti proprio questo. Hanno cercato e trovato un equilibrio necessario per non destabilizzare Ines e Leon. Questo non vuol dire che tra loro non ci siano mai stati problemi. Le discussioni sono normali e naturali. Capitano a tutti i genitori separati.

Eleonora e Max si sono però imposti una sola regola: mai litigare in presenza dei figli. Una scelta necessaria per evitare ulteriori traumi ai bambini.