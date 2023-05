Galliani piazza il ‘colpaccio’: arriva un altro bianconero

Il Monza è pronto per un altro affare importante con la Juventus, Adriano Galliani sa già come ottenere un altro big dei bianconeri per la prossima stagione.

I brianzoli sognano l’Europa e stanno preparando una squadra che possa sin da subito insidiare le grandi, dopo averle già battute in questo campionato. Galliani punta a una trattativa importante con la Juventus per lanciare al meglio i brianzoli.

Il campionato sta finendo ma ci sono già le prime manovre pronte nel calciomercato. Il Monza vuole continuare a stupire e farlo insidiando le grandi squadre, anche prendendo qualche big vista la buona base economica messa in atto da Galliani e Berlusconi.

È proprio l’ex ad del Milan che sta puntando un nuovo obiettivo, uno dei migliori elementi della Juve pronto per l’avventura al Monza, superando così una ricca concorrenza che si sta facendo sempre più largo. La mossa di Galliani, però, va ad anticipare tutti i propositi degli altri club, in una trattativa importante anche per la Juve.

Monza-Juve, è pronto lo scambio

Cristiano Giuntoli sarà con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo della Juventus e valuterà la rosa bianconera a 360 gradi.

Ci sono tanti elementi da aggiungere per la squadra di Allegri e altri ancora che possono fare esperienza, aumentando così il loro valore. In ciò, è pronto Galliani che potrebbe ripetere quanto già fatto nel recente passato, facendo crescere Ranocchia e Rovella.

Ora è il turno di un altro bianconero, c’è uno scambio Barbieri-Carlos Augusto da poter mettere in atto.

Il difensore bianconero, ex del Novara, sarebbe la carta che possono giocarsi le due società, in caso di partenza dell’italo-brasiliano, assoluto mattatore della zona mancina del Monza.

Carlos Augusto alla Juve, una trattativa da 20 milioni di euro circa, ma che può essere abbassata proprio inserendo il giovane Barbieri, che ha già esordito in prima squadra e potrà avere altro spazio nel futuro.

Difficile che la Juve ceda direttamente tutto il cartellino, ma sicuramente Galliani potrebbe spuntarla su un prestito se darà il suo migliore esterno ai bianconeri.

Giuntoli dovrà comunque fare una buona dose d’acquisti in difesa, manca un elemento a sinistra, uno a destra e un centrale, con in più il dubbio se rinnoverà Cuadrado. E, vista anche l’esplosione di Iling Junior e il rientro di Cambiaso, Carlos Augusto potrebbe essere utilizzato in entrambe le fasce laterali.