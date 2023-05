Il Milan ha perso, Sara Croce no: foto hot e bikini da primato

Sara Croce in qualche modo prova a ‘consolare’ i tifosi del Milan: la posa in bikini della modella e showgirl è spaziale

Una delusione dura e amara da buttare giù, per il Milan, quella dell’eliminazione in semifinale di Champions League.

Un verdetto che brucia ancor di più per essere arrivato nel derby contro l’Inter, che si è presa una rivincita rispetto al precedente di vent’anni fa e giocherà con merito nella finale di Istanbul. Ci sono rimasti male sicuramente anche i tifosi ‘vip’ dei rossoneri, tra cui la splendida Sara Croce.

La modella e showgirl pavese è notoriamente una supporter rossonera e certamente avrà vissuto la doppia semifinale con i nerazzurri con grande partecipazione. Dovendo purtroppo rassegnarsi all’evidenza di una Beneamata che sul campo si è dimostrata più forte. Ma per lei è già il momento di pensare ad altro.

Sara, lo sappiamo, è una delle presenze femminili più in vista di questi anni, una delle modelle in rampa di lancio, che si è fatta apprezzare per le sue apparizioni televisive specialmente a Ciao Darwin e Avanti un Altro.

Nei panni rispettivamente di Madre Natura e della Bonas, nelle trasmissioni di Paolo Bonolis, ha lasciato il segno a ripetizione con il suo fascino e la sua sensualità da favola. Che ancora adesso, nonostante non la si veda da un po’ sul piccolo schermo, le valgono tantissimi ammiratori sul web, con oltre un milione di followers su Instagram.

Dopo l’addio ad Avanti un Altro, Sara si è per il momento concentrata principalmente sulla carriera di modella, con una lunga permanenza negli Stati Uniti, conclusa solo da qualche settimana. Ora è di nuovo in Italia e si prepara da par suo a una estate da protagonista sui social, come sempre.

Sara Croce, la prova costume è sempre e comunque da Champions League: esplosiva

Proprio con lo sguardo alla bella stagione, Sara prova a consolare tutti i tifosi del Milan, regalando una visione a dir poco celestiale.

In questa immagine tratta da Instagram, mette in evidenza il suo fisico semplicemente perfetto in ogni aspetto. Figura slanciata, gambe chilometriche, fianchi sinuosi e scollatura devastante.

Una vera e propria dea, che il pubblico televisivo non ha dimenticato e con quello del web che la ricopre di complimenti in ogni occasione. Prova costume pienamente superata ma non c’erano dubbi, la stagione estiva inizia con presupposti piuttosto convincenti e i prossimi scatti si annunciano arroventati.