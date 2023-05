Inter stellare: dopo Lukaku nuovo colpaccio dal Chelsea

L’Inter non si ferma più: pronto l’assalto ad un’altra stella del Chelsea dopo l’arrivo di Lukaku, ecco di chi si tratta

La stagione dell’Inter rischia di riservare sorprese ai tifosi nerazzurri che – fino a qualche settimana fa – parevano assolutamente impronosticabili. Acciuffata la finale di Champions League dove la ‘Beneamata’ dovrà vedersela contro il Manchester City in quel di Istanbul, restano però altri due traguardi da centrare ufficialmente.

In primis, tra meno di una settimana, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina che potrebbe regalare alla squadra allenata da Simone Inzaghi un nuovo trofeo dopo la Supercoppa Italiana strappata al Milan.

Senza trascurare, poi, il piazzamento in campionato. Attualmente terzi in Serie A, i nerazzurri punteranno all’aritmetico ingresso alla fase a gironi della prossima Champions, per evitare di incappare in una situazione spiacevole sia dal punto di vista economico che strategico.

Sì, perché molte delle operazioni che prenderanno corpo soprattutto in entrata nella prossima sessione estiva di calciomercato dipenderanno proprio dagli introiti derivanti dalle competizioni europee.

In tal senso, le idee sono già sul tavolo da tempo e Beppe Marotta è pronto nuovamente a stupire, dopo aver imbastito una rosa tra le più forti e complete del panorama europeo. Servirà agire in maniera oculata

Non solo Lukaku: ecco chi lascerà il Chelsea per l’Inter

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, l’Inter potrebbe tornare a parlare di mercato col Chelsea.

Dopo la cessione di Lukaku nell’estate 2021, il belga ha fatto ritorno in prestito senza troppi problemi o pretese da parte della società inglese.

L’accordo per il ritorno a titolo temporaneo per una stagione è stato trovato senza particolari difficoltà, con il gigante ex United che dopo aver fatto fatica sta da diverse settimane ingranando a suon di gol e grandi prestazioni.

Al di là di eventuali discussioni per una possibile permanenza in quel di San Siro, nerazzurri e ‘Blues’ potrebbero quindi tornare a trattare ma su altri nomi in ballo.

Uno in particolare, già accostato abbondantemente al calcio italiano l’anno scorso, potrebbe finire per diventare un nuovo calciatore agli ordini di Simone Inzaghi.

Si tratta di Hakim Ziyech, ala marocchina di 30 anni reduce da 23 presenze e 2 assist vincenti all’attivo. Arrivato a Londra nel 2020 per una cifra vicina ai 40 milioni, l’ex ala dell’Ajax non ha mai espresso il suo pieno potenziale e con i diversi allenatori avuti al Chelsea difficilmente ha brillato.

Ecco perché, dopo essere stato accostato con forza anche al Milan, il suo futuro potrebbe essere sì a Milano sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

L’Inter, quindi, ci proverà. Per potenziare l’attacco e approfittare della volontà della società di Todd Boehly di liberarsi di un giocatore che non è più una priorità per il Chelsea del futuro. Dopo Lukaku, quindi, Marotta può tornare a pescare a Londra: Hakim Ziyech il nuovo obiettivo per l’estate nerazzurra, con i londinesi che potrebbero offirlo nell’ambito dell’operazione Onana.