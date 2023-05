Lady Destro che spettacolo: scollatura piccante per Ludovica

La moglie dell’attaccante dell’Empoli non passa inosservata: quella scollatura è decisamente hot

Da quando è approdato all’Empoli ha mostrato poco o nulla del suo talento che, malgrado l’età che avanza, rimane comunque intatto. Mattia Destro era stato scelto dall’allenatore dei toscani Paolo Zanetti proprio perché di talenti come lui, specialmente in avanti, non se ne vedono in giro.

Oltre al fattore calcistico in sé, ha contato molto la lunga esperienza che il 32enne ha accumulato nel corso degli anni. Ma a dirla tutta l’esperienza toscana dell’ex Milan e Genoa è stata tutt’altro che felice: molti infortuni hanno infatti limitato il suo percorso con la maglia dell’Empoli e Zanetti non ha mai potuto contare su di lui nelle fasi più decisive della stagione.

Destro tuttavia spera di tornare almeno per le ultime partite di campionato in modo da coronare al meglio una stagione molto complicata e segnata da numerosi guai muscolari.

Nel frattempo, l’attaccante di Ascoli Piceno, si gode la sua bellissima moglie Ludovica Caramis che grazie al suo fisico scultoreo non passa decisamente inosservata!

Lady Destro, scollatura piccante: spettacolo

La showgirl romana, ma marchigiana di adozione, è molto attiva sui social network, soprattutto su Instagram dove conta 99mila followers.

Sul noto social posta regolarmente foto e stories che attirano sempre più pubblico grazie alle bellissime forme di cui è dotata. In un recente scatto ha mostrato la sua evidente scollatura che non passa inosservata: Ludovica nello scatto ha indossato una maglia color marroncino e un paio di collane.

La foto è stato un successo e infatti nei commenti molti suoi followers l’hanno inondata di messaggi e cuori.

Dal nome si può ben capire che la bella Ludovica Caramis ha origini greche per via del nonno paterno. La ragazza è nata a Roma nel 1991, lo stesso anno di Mattia, e comincia a farsi un nome subito dopo aver conseguito il diploma classico partecipando dapprima a ‘Miss Italia’ e poi facendo parte del noto programma Rai ‘l’Eredità’ in veste di professoressa. G

razie alla presenza di Carlo Conti e di Fabrizio Frizzi, Ludovica cresce tantissimo dal punto di vista televisivo apprendendo dai due grandi conduttori molti ‘segreti’ del mestiere.

Quest’esperienza gli è stata utile poi per condurre altri programmi come ‘La Corrida’, sempre in onda su Rai 1, assieme all’amico Carlo Conti. Ludovica nel settembre 2014 ha poi deciso di compiere il grande salto sposando il suo Mattia in quel di Ascoli Piceno dopo due anni di fidanzamento.

I due sono una coppia affiatata e sui social non fanno altro che dimostrare il loro grandissimo amore.