Lewis Hamilton non ci sta e alza la voce: altro scossone in Formula 1

Lewis Hamilton come al solito non rimane a guardare e dice la sua su un argomento abbastanza delicato. La Formula 1 è di fronte ad uno scossone

Per lui la Formula 1 è stato sempre un ambiente ricco di soddisfazioni. Dal momento del suo esordio nella classe regina, nel 2007, Lewis Hamilton ha mostrato un talento fuori dal comune, andando subito a intaccare le sicurezze di un fenomeno come Alonso.

Dalla McLaren alla Mercedes c’è stato un salto importantissimo, con i titoli che si sono sommati nell’era ibrida. Al primo del 2008 se ne sono sommati altri 6, con il solo Rosberg a fargli saltare un filotto pazzesco (2016).

Poi come avviene nello sport da che mondo è mondo, il ciclo è destinato a finire. Non si può vincere per sempre e in Formula 1 Hamilton ha dovuto fare i conti con l’arrivo di Verstappen.

Un osso molto più duro dei vari Vettel, Rosberg o Ricciardo e per certi versi anche di Leclerc, vista la qualità della Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha realizzato una vettura praticamente perfetta, con il genio di Adrian Newey ancora all’avanguardia come 20 anni fa.

Il problema è che nonostante il budget cap e le limitazioni, “Le Lattine Energetiche” sembrano essere davvero inarrivabili, specie con queste regole congelate fino al 2026 (soprattutto per quanto concerne i motori).

Lewis Hamilton contro la Formula 1 moderna: le pesanti critiche al regolamento, il tutto “in ottica” Red Bull

Considerando che per altri 3 anni non si può intervenire sia sui motori che sulla maggior parte delle componenti aerodinamiche, lo sviluppo delle monoposto potrà essere solo di affinamento. Questo rende difficile poter annullare un gap così ampio come quello attuale.

Di questo ha parlato proprio Hamilton, in una recente intervista al portale F1i.com. “Il Re Nero” preferirebbe poter “aprire” a nuovi sviluppi, meno limitati.

“Penso sia un peccato che tra le squadre esistano ancora le stesse differenze. Credo che in futuro dovremmo continuare ad adattare i regolamenti, per far si che la stessa situazione non rimanga inalterata per anni”. Ovviamente un discorso che nuocerebbe allo spettacolo, ma viene anche da dire dove era Hamilton quando la Mercedes monopolizzava il Circus per 8 anni consecutivi?

Di certo potrebbe essere dello stesso avviso anche la Ferrari e tutte quelle scuderie che devono dare la caccia alla Red Bull, assolutamente inarrivabile nelle ultime due annate.