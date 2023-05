Milan, Maldini via: cosa sta accadendo nella dirigenza rossonera

Il titolo de La Repubblica fa tremare i tifosi rossoneri. Paolo Maldini potrebbe dire addio al Milan a fine stagione. Un fattore sarà decisivo

Il Milan non se la sta passando bene nell’ultimo periodo. In realtà, dall’inizio del 2023 qualcosa non ha girato nel verso giusto nello spogliatoio rossonero.

Se è vero che è stato raggiunto l’eccezionale traguardo della semifinale di Champions League, in campionato si è faticato enormemente.

A dimostrarlo è la classifica di Serie A, che al momento vede il Milan fuori dal quarto posto, e quindi non qualificato alla prossima Champions.

Dopo uno Scudetto vinto lo scorso anno, non rientrare sul podio europeo equivarrebbe ad un totale fallimento.

Pochissime le vittorie in campionato in questo nuovo anno, e l’uscita in semifinale di Champions League contro l’Inter ha lasciato grandissima amarezza. Anche per come è arrivata l’eliminazione: il Diavolo ha sofferto terribilmente la cugina rivale, mostrandosi inferiore sotto ogni aspetto.

Ciò ha messo in luce evidenti carenze presenti nella rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Questo Milan è pronto per competere ad alti livelli? La risposta è negativa, e lo ha confermato lo stesso Paolo Maldini, più e più volte, nel recentissimo periodo. “La squadra non è strutturata al livello dei top club, ma il momento è eccezionale e bisogna approfittarne. Dobbiamo investire ora”.

Il Direttore Tecnico del Milan ha lanciato dunque un chiaro segnale alla proprietà, ma le cose potrebbero incrinarsi per lui e Ricky Massara. La Repubblica ha lanciato un’indiscrezione cruciale.

Milan, dirigenza in dubbio: Cardinale ha le idee chiare

La Repubblica ha oggi titolato “Milan, adesso anche Maldini sotto esame“. L’articolo del quotidiano italiano ha fatto riferimento alla possibilità di licenziamento di Paolo Maldini a fine stagione.

I motivi potrebbero essere sotto gli occhi di tutti, con chiaro riferimento ad un mercato inadeguato compiuto la scorsa estate.

Gli acquisti si sono dimostrati praticamente nulli, eccetto il difensore Malick Thiaw, che è riuscito a dimostrare il gran potenziale. Quanto a Origi, De Ketelaere, Vranckx e Sergino Dest, non si può definire positiva la loro stagione, anzi. Anonimi è il termine più adatto.

Ad ogni modo, la proprietà ha recepito il messaggio di Paolo Maldini sulla necessità di investire per continuare a crescere nel percorso, mantenendo però una politica d’acquisti mirata per lo più ai giovani e senza spendere cifre folli.

Ma RedBird, sottolinea la Repubblica, ha rivendicato le sue posizioni. Senza il quarto posto, e quindi l’accesso alla prossima Champions League, potrebbero cambiare di molto le cose nella struttura societaria rossonera. Maldini è dunque sotto esame. Molto passa dal finale di stagione.

La qualificazione alla prossima Champions porterebbe nelle casse del Milan ulteriori 50 milioni di euro, ad oggi essenziali per crescere e poter pensare ad un mercato differente rispetto a quelli passati. Mancare l’obiettivo, come accennato, equivarrebbe ad un grosso fallimento! RedBird lo ha capito molto bene.