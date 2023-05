Salta una super panchina in Italia: c’è l’addio

Il mercato sta per iniziare e i club iniziano a pensare alla prossima stagione. Oltre ad acquisti e cessioni inizierà il valzer delle panchine. Le ultimissime

Il ruolo dell’allenatore nel mondo del calcio è il più delicato. Anche i più grandi mister dei top club europei sono a rischio esonero da un momento all’altro. Hanno vissuto stagioni travagliate da questo punto di vista il Chelsea e il Bayern Monaco. Due super potenze che si sono sgretolate nel bel mezzo della stagione e ci hanno rimesso gli allenatori.

I Blues sono arrivati addirittura a tre nella stessa annata. Anche Conte ha lasciato anzitempo la panchina del Tottenham dopo i tanti problemi con giocatori e società.

Il Paris Saint Germain dopo l’ennesimo fallimento in Champions è a caccia di un nuovo mister e le strade portano a Zidane.

Nel nostro campionato i mister sono stati spesso in bilico. Inzaghi dopo le numerose critiche per i risultati ottenuti nei primi mesi del 2023 è riuscito a rialzare la testa. Adesso si andrà a giocare la finalissima contro il Manchester City.

Resta in bilico invece Pioli che ha perso l’euroderby e rischia di non arrivare tra le prime quattro posizioni. In Italia le panchine anche in Serie B e un mister potrebbe abbandonare la nave al più presto.

Cambio in panchina in Italia: ecco di chi si tratta. Pronto già il sostituto

A maggio iniziare alla prossima stagione è doveroso e lo sanno bene anche in Serie B. Il campionato cadetto sta per concludersi e i primi verdetti sono stati assegnati. Genoa e Frosinone in A mentre per le altre ci saranno i play off. La terza squadra favorita a salire è il Bari.

I pugliesi sognano un ritorno per sfida i rivali del Lecce. Non per tutti è stato un campionato da ricordare: Spal e Benevento salutano la Serie B.

Ennesimo fallimento di Tacopina che dopo aver cambiato tre allenatori ha fatto naufragare la squadra emiliana nella terza serie. Rimanendo nella stessa regione ci sarà uno stravolgimento sulla panchina del Modena.

Infatti, i canarini cambieranno allenatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena Attilio Tesser lascerà il club la prossima settimana.

L’ex Tecnico di Cagliari e Ascoli tra le tante non ha convinto a pieno la dirigenza nonostante la salvezza ottenuta.

Ci sono diverse candidature per la panchina dei gialloblu che sognano in grande per la prossima stagione: i nomi sono quelli di di Paolo Bianco, oggi nello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus nelle ultime ore è emerso anche il nome di Luca D’Angelo oggi al Pisa.