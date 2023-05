Scambio improvviso, ecco il nuovo bomber del Milan!

Il Milan si lecca le ferite dopo l’eliminazione in Champions e pensa già al prossimo futuro. Idea di scambio in attacco per un centravanti italiano

Periodo complicato per il Milan che ha salutato il sogno Champions League in semifinale perdendo sia all’andata che al ritorno contro l’Inter. Ora testa esclusivamente ad un finale di campionato da portare a compimento nel migliore dei modi per ottenere una nuova qualificazione alla massima competizione europea.

Pioli e soci dovranno ritrovare il bandolo della matassa, mentre la dirigenza inizia già a focalizzarsi su quello che potrà essere il futuro di una rosa da rinnovare in diverse zone del campo. Focus soprattutto sull’attacco, dove Giroud ha chiaramente un’età avanzata, Ibrahimovic fa discorso a parte e Rebic e Origi si sono rivelati autentici flop.

Tanta delusione soprattutto sul belga arrivato a zero dal Liverpool che avrebbe dovuto fornire un jolly in più nelle rotazioni offensive di Pioli, che ha invece ricevuto in dote molto meno del previsto dai propri attaccanti comprimari. Servirà quindi ringiovanire il reparto con un nuovo centravanti, in grado di sposarsi con il contesto attuale del club rossonero.

Un nome intrigante potrebbe arrivare dalla Premier League, lì dove milita Gianluca Scamacca, ex Sassuolo che al West Ham ha mostrato il suo valore solamente in parte.

Calciomercato Milan, torna di moda Scamacca: idea di scambio con un altro attaccante

La scorsa estate Gianluca Scamacca ha salutato il Sassuolo e la Serie A per lanciarsi in una nuova avventura inglese al West Ham. Con gli Hammers l’azzurro ha messo a referto appena 8 gol e tra infortuni ed un adattamento non semplice ai ritmi inglesi la sua esperienza in Premier non ha particolarmente convinto.

In passato peraltro l’ex neroverde era anche già stato accostato a big di Serie A come Inter e Milan, e proprio i rossoneri potrebbero tornare nel suo destino.

La compagine di Maldini è a caccia di rinforzi offensivi e per età e prospettive il nome di Scamacca potrebbe stuzzicare ancora una volta.

Il classe 1999 ha tanta voglia di rivalsa, e non va escluso un rientro in patria per tornare a brillare. Il Milan dal canto suo potrebbe provare a giocarsi una carta dell’eventuale trattativa col West Ham.

I rossoneri potrebbero infatti tentare uno scambio con Divock Origi, che in Premier League ha avuto un lungo passato e che quest’anno a San Siro ha floppato su tutta la linea. Una doppia operazione rilancio che potrebbe far bene a tutti, fermo restando la forte discrepanza di valutazione tra i due attaccanti.