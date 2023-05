Boom Juve: pronto un clamoroso ritorno a Torino!

La Juventus ha tanti giocatori in prestito in Europa, ma quello che potrebbe tornare a Torino attualmente è di proprietà di un altro club

Che la Juventus l’anno prossimo debba ricostruire gran parte della squadra è pacifico, che uno degli investimenti da effettuare sia riservato alla fascia destra lo è altrettanto. Juan Cuadrado, adattato negli ultimi anni di carriera da esterno basso, sia nella linea a tre sia in quella a quattro, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Il colombiano ha chiuso il suo ciclo in bianconero, come dimostrato dalla non brillante prestazione nella sconfitta di Siviglia nel ritorno delle semifinali di Europa League.

A destra Allegri avrebbe anche Mattia De Sciglio. L’ex Milan si è infortunato nel match interno con Lecce, lesione al crociato del ginocchio destro. Per lui intervento effettuato il 9 maggio, i mesi di stop saranno almeno otto.

Che lo sviluppo del gioco sulle fasce sia importante ormai nel gioco del calcio è acclarato, avere calciatori in grado di creare superiorità numerica è fondamentale. La Juventus, proprio per ovviare a questa lacuna, ha pensato ad un calciatore che è già stato a Torino, in grado di ricoprire entrambe le fasce.

Colpo in difesa: la Juve pensa ad un big di livello

Nel campionato 2018-2019, il nostro ha giocato 25 gare segnando 1 gol e fornendo due assist. Farà 29 anni il 24 maggio, fu acquistato dal Valencia per circa 40 milioni, rivenduto un anno dopo, estate 2019, per 65 milioni al Manchester City.

La Juventus vorrebbe riportare a Toruino Joao Cancelo. L’esterno portoghese attualmente è in prestito dal Manchester City al Bayern Monaco, trasferimento avvenuto dopo il mondiale in Qatar. L’esterno infatti era stato “fatto fuori” dal cambio di modulo di Pep Guardiola, voleva più spazio ed è stato ceduto ai bavaresi.

Anche con il Bayern Monaco però la stagione non è decollata. Sono 13 le presenze (899′), per 1 gol e 4 assist. Insomma, non certo un intoccabile il lusitano, vincolato al City fino al 2027. Proprio questo contratto potrebbe aiutare le pretendenti a chiederne le prestazioni in prestito.

Cancelo guadagna circa 11 milioni di euro netti l’anno, il Bayern ha già comunicato che non lo riscatterà per i 60 milioni stabiliti.

La Juventus ci ha fatto un pensiero, ovviamente a due condizioni: che i bianconeri giochino in Europa; che il City paghi una parte dell’ingaggio, troppo alto per le casse della Continassa.

La Juventus ci sta lavorando, il rivale principale arriva dalla Premier. Come scrive talksport, Arteta vorrebbe portare Cancelo all’Arsenal, ma il tecnico dei Gunners vista la rivalità col City, non crede che i citizens diano l’ok al trasferimento del portoghese.