Che regalo per la finale: la Fiorentina piazza il colpo in attacco

Dopo aver raggiunto la sua seconda finale in questa stagione tra le competizioni, la Fiorentina è pronta a farsi un altro regalo. Ecco tutti i dettagli

Tutti in piedi per Vincenzo Italiano che, al suo secondo anno in viola, è riuscito a conquistare la finale di Coppa Italia (contro l’Inter) e quella di Conference League (contro il West Ham).

Una vittoria sofferta quella di Basilea che ha consentito alla sua squadra di contendersi un trofeo europeo dopo tanti anni dall’ultima volta. Nonostante la stagione non sia arrivata al termine si sta già pensando a quella prossima.

Soprattutto in ottica calciomercato. A quanto pare la dirigenza gigliata è pronta a regalare al suo allenatore un nuovo attaccante per il prossimo campionato. Un nome che piace moltissimo sia ai vertici alti del club che allo stesso manager. Si tratta di un ritorno di fiamma. Non sarà facile visto che la concorrenza è ampia, ma i viola ci proveranno fino alla fine pur di averlo a disposizione.

La Fiorentina, a dire il vero, non lo ha mai dimenticato, Negli ultimi anni il suo nome è stato accostato, in più di una occasione, al club toscano. Alla fine, però, non se ne è mai fatto nulla. Tanto è vero che nell’ultima sessione estiva c’è stata la seria possibilità di un trasferimento.

Addirittura a parametro zero, ma alla fine il calciatore ha optato per la Roma…

Fiorentina, per l’ennesima finale arriva un gradito regalo in attacco

Stiamo ovviamente parlando di Andrea Belotti. Quest’ultimo, però, non ha disputato una grande stagione dal punto di vista realizzativo.

Basti pensare che in campionato, la casella delle reti, è ancora ferma sullo zero. Mentre in Europa League è arrivato a 3. Da non dimenticare anche la rete (anche se inutile) nel match perso in Coppa Italia contro la Cremonese. Solamente quattro reti messe a segno.

Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa il centravanti. La volontà dei giallorossi è quella di cederlo dopo averlo preso gratis. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Una cifra accettabile per Rocco Commisso. Il presidente, però, ha il ‘terrore’ del suo ingaggio che potrebbe essere molto alto. Di sicuro non come quello di Luka Jovic, altra delusione di questo campionato.

Il serbo, dopo solamente un anno, è pronto a fare le valigie visto che il suo rendimento non è stato per nulla sufficiente. Potrebbe essere proprio Belotti a prendere il suo posto. Anche se, come riportato in precedenza, sul ‘Gallo’ ci sono anche altri club di A pronti a presentare una offerta ai “lupacchiotti”.