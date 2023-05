Condanna la Juve e torna in Serie A: colpo Suso in estate

Suso sta vivendo un momento d’oro, visto il goal che ha permesso al Siviglia di portare la sfida con la Juventus ai supplementari

A condannare la ‘Vecchia Signora’ ci ha pensato un altro grande ex del nostro campionato Erik Lamela, che ha vestito la maglia della Roma dal 2011 al 2013. Per Suso questa è stata una stagione fatta di alti e bassi, ma che grazie a questa rete potrebbe vederlo protagonista di un grande finale di stagione.

Lo spagnolo, infatti, si è reso protagonista di tre reti e quattro assist in 39 partite disputate tra campionato e coppe. Il ragazzo, arrivato dal Milan nel gennaio 2020, potrebbe presti fare ritorno in Serie A.

Due top club del nostro campionato lo stanno osservando costantemente, tanto che potrebbero intavolare una trattativa con il club spagnolo durante la sessione estiva di calciomercato.

Suso stende la Juventus e torna in Serie A, il Siviglia valuta: Lazio e Fiorentina sulle sue tracce

I due club che hanno messo Suso nel proprio mirino per la prossima stagione sono Lazio e Fiorentina, alla ricerca di rinforzi importanti per il proprio reparto avanzato.

La ‘Viola’, dopo la grande rimonta contro il Basilea che le consegna la finale di Conference League, potrebbe dover salutare Nico Gonzalez, appetito da diversi club di Premier League.

Qualora la cessione si concretizzasse, Rocco Commisso sta pensando proprio al classe 1993 per rinforzare le proprie corsie esterne. Il calciatore è molto apprezzato da Vincenzo Italiano, che lo porterebbe molto volentieri a Firenze.

Anche la Lazio sta cercando più di un rinforzo per il proprio attacco. Oltre al tanto desiderato vice Immobile, Maurizio Sarri richiede un esterno da poter alternare a Felipe Anderson, che ha bisogno di rifiatare di tanto in tanto.

Oltre a questo, c’è anche da definire la questione Pedro, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno.

Lo spagnolo, nonostante la volontà del tecnico toscano di trattenerlo, non pare aver sciolto i proprio dubbi. Il classe 1987, infatti, pare tentato dal chiudere la propria carriera in Spagna, anche se non è da escludere un’avventura negli Stati Uniti.

Maurizio Sarri apprezza e non poco l’ex rossonero, che andrebbe ad aggiungere qualità ed esperienza alla rosa biancoceleste. Per Suso, quindi, potrebbero presto riaprirsi le porte della Serie A, con Lazio e Fiorentina pronte a fare un tentativo concreto.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, il Siviglia può pensare di cederlo per cifre non esorbitanti. Lazio e Fiorentina sono pronte a sfidarsi, con Suso che potrebbe riabbracciare il campionato nostrano dopo due anni e mezzo dal suo addio.