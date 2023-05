Da guardare con cautela: dettaglio piccante per Carolina Stramare

Carolina Stramare con un dettaglio appena visibile ha mandato in totale confusione i suoi seguaci. Nessuno era riuscito a notarlo

Nata nel 1999, Carolina Stramare è una modella di grande successo. Genova le ha dato i natali, donandole oltre alla vita stessa anche la tipica bellezza del capoluogo ligure. Orgoglio di tutta la regione, è anche una delle influencer più conosciute che ci siano su Instagram.

La sua carriera nel mondo della moda e della bellezza non è stata del tutto immediata, a differenza del rapido avvio delle colleghe. Si è diplomata al Liceo Linguistico e ha frequentato le Belle Arti.

Non è dato sapere se i suoi studi siano proseguiti o se li abbia interrotti per fare all in sui social. Senza dimenticare inoltre il concorso di Miss Italia, evento che l’ha resa definitivamente nota a tutti. Di recente sta facendo parlare di sé anche per via del celebre programma Pechino Express, edizione corrente del 2023.

Per quanto concerne la sua vita privata di lei si conoscono soltanto le informazioni basilari. Sfortunatamente è divenuta da poco tempo orfana di madre, venuta a mancare relativamente da poco tempo.

Avrà sempre un ricordo meraviglioso di lei, e a detta sua ciò che sta ottenendo da un anno a questa parte è per gran parte anche merito suo e della forza che le dona. Dedita alla famiglia e ai viaggi, a livello privato è nota anche per aver avuto alcuni presunti flirt con dei calciatori professionisti. Vlahovic e Radu su tutti. Ad oggi però sembra essere single.

Dedica buona parte del suo tempo ai social, facendo una particolare attenzione a Instagram, piattaforma per lei molto prolifica. All’interno della popolare piattaforma può vantare una platea di oltre 500.000 seguaci. Un numero esageratamente alto, che testimonia come la sua popolarità sia sempre più in crescendo.

Il merito è ovviamente tutto suo, così come di conseguenza delle foto che pubblica. Quella che si vedrà nel prossimo paragrafo è solo uno dei tanti esempi. Anche se stavolta si dovrà fare una piccola ma grande precisazione…

Carolina Stramare e il dettaglio piccante della foto

Carolina Stramare ha stupito i suoi fan per l’ennesima volta. In prossimità dell’estate si stanno vedendo numerose foto del genere, e col passare del tempo questo fattore non farà altro che aumentare a dismisura.

In questo caso il dettaglio piccante non è passato di certo in sordina. Ma non tutti se ne sono accorti: ecco la foto “incriminata” che ha tolto il fiato a migliaia di persone.

Come si può notare è una foto semplice, dove è la bellezza della protagonista a fare l’80% del lavoro. Ma la piccola percentuale rimanente è di totale responsabilità del dettaglio messo da lei. Ovvero un accenno di areola che si intravede dalla canottiera stretta.

In pochi se ne saranno accorti, ma si può essere certi del fatto che avranno amato alla follia questo particolare. Per il resto, almeno per questa volta, l’abbondanza delle sue forme può passare in secondo piano.