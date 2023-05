Esonero Allegri, la sentenza è già arrivata!

L’esonero di Max Allegri è tornato il tema principale di discussione in casa Juventus, l’eliminazione dall’Europa League è una ferita importante per i tifosi e il club

La sconfitta a Siviglia ha impedito alla Juventus di agguantare la finale di Europa League contro la Roma, la delusione dei bianconeri è tanta e ora l’esonero di Max Allegri torna a essere un tema di discussione principale con una rosa di sostituti già pronti.

Non è solo una gara a mettere in discussione Allegri, quanto un intero periodo. Le ultime due stagioni della Juventus sono state un calvario per i tifosi, mettendo da parte tutto quello che è accaduto sul fronte della giustizia sportiva.

La Juve di Allegri latita nel gioco, è incapace di compiere il salto di qualità e i top player diventano sempre più abulici in campo.

Per la società bianconera e per i tifosi non basta agguantare il secondo posto in campionato come massimo obiettivo stagionale, vogliono di più e anche un nuovo allenatore che ridia slancio al progetto.

Sondare il malumore dei tifosi è abbastanza semplice, basta andare su Twitter e cercare #Allegriout per accorgersi di quanta sofferenza c’è nel popolo bianconero

Esonero Allegri, chi allenerà la Juve: i nomi in pole

.Il tecnico è sempre più sgradito. La gestione della gara contro il Siviglia non è piaciuta, il fatto di mettere i big nella ripresa – ancora una volta – è sembrata una situazione di resa. Forse ha dato fin troppa importanza agli spagnoli che, soprattutto nel secondo tempo, hanno creduto all’impresa.

L’esonero di Allegri per la Juve è tra le opzioni, ma può avvenire concretamente nelle prossime settimane? Al momento è un’idea fuori ogni logica, considerando come i bianconeri non abbiano un direttore sportivo e che la stagione è ormai praticamente conclusa

Cristiano Giuntoli dovrebbe firmare con la Juve e lasciare il Napoli, ma sino a quel momento nessuno in società prenderà una decisione sul lato sportivo.

Toccherà quindi a Giuntoli decidere le sorti del tecnico, che ha un contratto blindatissimo sino al 2025 e non ha mai mostrato i propositi di dare le dimissioni nel corso del suo percorso da allenatore.

L’esonero andrà deciso prossimamente, valutare i costi dell’operazione e poi puntare su ben altro. Il nuovo allenatore della Juve sarà comunque un volto emergente, difficile pensare a un big della panchina a Torino. Un emergente in pole, Italiano, Sousa o Dionisi potrebbero riportare quanto meno un gioco più spumeggiante rispetto a quello visto nelle ultime settimane.