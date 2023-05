Grave infortunio in Serie A: tempi di recupero lunghissimi

A poche settimane dal triplice fischio della stagione un giocatore ha riportato un gravissimo infortunio che lo costringerà a terminare l’annata sportiva in anticipo

La Serie A a sole tre gare dal termine della stagione perderà un suo protagonista a causa di un infortunio che potrebbe rivelarsi piuttosto grave.

Si tratta di un giocatore della Juventus che è stato costretto ad abbandonare il campo con molto anticipo in occasione della gara valida per la semifinale di Europa League con il Siviglia. È stata una notte amara quella di Siviglia per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, non è riuscita nell’impresa di violare il ‘Sánchez Pizjuán‘.

Il Siviglia, infatti, è stato capace di conquistarsi il diritto di contendere l’Europa League o Coppa UEFA, per i più nostalgici, alla Roma di Josè Mourinho.

Il Siviglia disputerà la settima finale della propria storia del secondo torneo continentale. Tutt’altro discorso per la Juventus che, con l’eliminazione in semifinale, vede sfumare non solo la possibilità di vincere un titolo europeo dopo oltre 27 anni dall’ultima volta, ma anche le ultime speranze di sognare di giocare la Champions League nel prossimo anno. Una sconfitta, quindi, su tutta la linea per Massimiliano Allegri. Non a caso ora si riparla di un suo esonero a fine annata.

Juventus, tegola Fagioli: ko a Siviglia, la sua stagione è finita

Della serata di Siviglia alla Juventus non è rimasta solo la delusione di aver perso la possibilità di giocarsi una finale europea dopo 6 anni dall’ultima volta e di aver visto sfumare anche l’occasione per potersi qualificarsi alla prossima Champions League senza temere possibili penalizzazioni.

Sono, infatti, diversi gli strascichi con cui la squadra di Allegri è rientrata a Torino. Tra questi c’è, senza alcun dubbio, l’infortunio subito da Nicolò Fagioli al 39′ della gara con il Siviglia.

Il giovane bianconero è stato costretto a lasciare il campo anzitempo. Per Fagioli si tratta di una frattura alla clavicola che lo costringerà a a saltare le ultime tre gare della stagione. Insomma a concludere anzitempo l’annata.

Fagioli ha disputato una stagione importante, di fatto la prima da perno della squadra bianconera. Da Lecce in poi, il regista è stato in pratica uno degli intoccabili di Allegri. A meno di offerte clamorose, il suo futuro sarà senz’altro a tinte bianconere. Lo stesso non si può dire dell’amico Miretti, anche se pure per la mezz’ala occorrerebbe una proposta irrifiutabile per strapparlo a ‘La Vecchia Signora’