Guardiola fa disperare la bella Mina Bonino: “Che cag…”

Il tecnico del City ha fatto disperare non poco la bella Mina Bonino: piovono parole grosse contro l’allenatore

Il Manchester City ha conquistato la finale di Istanbul battendo senza discussioni una squadra leader della competizione come il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

All’Etihad Stadium non c’è stata partita, i Citisenz hanno giocato a briglia sciolte impedendo qualsivoglia tentativo da parte dei Blancos di tornare in partita.

E ora l’obiettivo Champions è sempre più vicino, ovviamente ci sarà da vincere la finale di Istanbul contro l’Inter di Simone Inzaghi che nelle precedenti uscite ha dimostrato di saper giocare alla pari dei grandi club europei. L’attesa del big match nella capitale turca si sta facendo sempre più trepidante.

Nel frattempo Mina Bonino, compagna di Federico Valverde e giornalista sportiva, ha analizzato senza mezzi termini la partita tra Manchester City e Real Madrid.

Mina Bonino secca su Guardiola e City

La partita del Real Madrid è stata un autentico disastro tanto che i tifosi non vedevano l’ora che finisse l’incontro: Ancelotti non ha potuto fare niente per mettere un freno alla forza del Manchester City, mentre Guardiola ha messo in bella mostra le qualità della sua squadra.

Ma Mina Bonino sui social ha voluto essere molto sincera sulla prestazione del Manchester City: “Guardiola una m**a? Si. Ci speravamo? Si, come ogni anno ma ora bisogna andare avanti”, così la giornalista sportiva e compagna del madridista che ha preso parte a tutto l’incontro.

La delusione è tanta, i tifosi dei Blancos non sono affatto abituati a essere sbattuti fuori in questo modo in Champions, ma ora bisogna rimboccarsi le maniche e sperare che l’anno prossimo sia migliore di questo.

Bonino ovviamente, pur avendo poca stima di Guardiola (probabilmente per il suo passato al Barcellona), considera il gioco del Manchester City come superiore a quello del Real. E inoltre, secondo il suo punto di vista, il calcio è fatto di passaggi generazionali.

Fino a ieri il Real Madrid dominava a destra e a manca, oggi tocca al Manchester City diventare la nuova regina d’Europa. La storia del calcio è segnata da sempre da passaggi di testimone di questo tipo.

“Il City ha investito molto, mentre il Real Madrid ha giocato alla pari solo contro Liverpool e Chelsea“, continua la Bonino sottolineando poi l’importanza di avere in rosa calciatori di livello: “Puoi anche non andare avanti, ma ciò che conta è avere un piano di gioco e dei giocatori adatti a per svilupparlo al meglio“.