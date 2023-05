Il derby non è ancora finito. Ma servono 20 milioni

Il derby tra Inter e Milan non è ancora terminato. Dopo la sfida di Champions League, infatti, rossoneri e nerazzurri sono pronti a sfidarsi anche in sede di mercato

Le due società hanno la necessità di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Il Milan, oltre a salutare Zlatan Ibrahimovic, in estate potrebbe dire addio anche a Divock Origi, che non ha convinto in questa prima stagione italiana.

Nonostante l’alto ingaggio percepito dall’ex attaccante del Liverpool, circa 4 milioni di euro netti a stagione, la dirigenza rossonera cercherà in tutti i modi di piazzarlo altrove.

Anche l’Inter può salutare diversi attaccanti in estate. Il primo su tutti è Romelu Lukaku che, salvo clamorose sorprese, tornerà al Chelsea al termine della stagione.

Nonostante il belga stia disputando un finale di stagione importante, il club nerazzurro non pare intenzionato ad intavolare una trattativa con i blues per cercare di trattenerlo.

Oltre a Lukaku anche Correa può essere ceduto, visto che non ha convinto in questi due anni milanesi. I due club, quindi, sono pronti a sfidarsi per lo stesso bomber.

Derby senza fine, Inter e Milan a caccia del bomber: Santiago Gimenez l’obiettivo

Tra gli obiettivi individuati da Inter e Milan per rinforzare il proprio attacco troviamo Santiago Gimenez, messicano classe 2001 del Feyenoord.

Il calciatore si sta rendendo protagonista di una grande stagione con la maglia biancorossa, viste le ventotto reti realizzate in 48 partite disputate tra campionato e coppe.

Viste le ottime prestazioni il prezzo è decisamente lievitato, con il club olandese pronto a chiedere circa 20 milioni di euro per dare il via libera alla cessione.

Il Milan lo segue da tempo, visto che il ragazzo possiede tutte le caratteristiche ricercare da Paolo Maldini. Giovane e con ampi margini di miglioramento, ne fanno il profilo perfetto per il club rossonero, anche per via dell’ingaggio decisamente alla portata.

Il calciatore, però, ha attirato l’attenzione anche dell’Inter, che lo sta monitorando attentamente. Ai nerazzurri piace molto anche l’attaccante del Tigre e della nazionale italiana Mateo Retegui, autore di undici reti in 16 partite.

Il classe 1999 rappresenta il primo obiettivo ma, qualora non si arrivasse ad un accordo con la società di appartenenza, Marotta può virare con decisione sull’attaccante del Feyenoord.

Ad intrigare le due società è il passaporto da comunitario, cosa non di poco conto vista la regola sul tesseramento degli extracomunitari. Santiago Gimenez può sbarcare a Milano, da capire se a tinte nerazzurre o rossonere.

Milan e Inter sono pronte ad accendere un nuovo derby, questa volta in sede di mercato.