Tegola Milan, colpo di scena Kalulu: tifosi di stucco

Già delusi dall’esito del derby europeo in Champions, i tifosi del Milan incassano un’altra amarezza: è tutto vero

Depressione, scoramento, delusione. Ma anche tanta rabbia, che traspare anche dalle parole del Dt Paolo Maldini per una stagione che sarebbe potuta andare diversamente se solo si fossero fatti più investimenti. Auspicio che la Leggenda rossonera trasferirà ora al mercato della prossima estate.

Già, il mercato. Al netto di una politica, quella basata sui giovani di belle speranze possibilmente italiani, già messa in atto dal club di Via Aldo Rossi negli utlimi anni, urgono rinforzi se il Milan vuole mantenersi su livelli d’eccellenza.

Molto però dipenderà dall’esito finale di questa annata, che se finisse oggi si tradurrebbe nella mancata partecipazione alla prossima Champions League.

Non potendo scartare a priori questa eventualità – la speranza, conti alla mano, è quella che la Juve venga penalizzata al puto tale da scalare sotto i rossoneri – si ragiona, oltre che sulla sicura partenza di quegli esuberi ritenuti non funzionali al progetto, anche su qualche cessione eccellente.

I tifosi, già delusi dalla piega che sta prendendo la stagione, si preparano ad incassare un altro brutto colpo.

Kalulu, se arriva l’offerta giusta sarà addio

Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Pierre Kalulu non è più considerato incedibile. Più che per le prestazioni del transalpino – comunque in calo rispetto allo scorso anno – la decisione sarebbe arrivata per l’appunto per la necessità di fare cassa.

Essendo un giovane dal sicuro avvenire, l’ex Lione ha tanti ammiratori sparsi per l’Europa. Arrivato a Milano nel settembre del 2020 per meno di 1,5 milioni, il difensore potrebbe generare oltretutto una succosa plusvalenza per le casse rossonere.

Maldini avrebbe già stabilito il prezzo d’uscita: con 25 milioni il transalpino, che ha rcentemente rinnovato fino al 2027, potrebbe dire addio.

La mossa del dirigente ha spiazzato i tifosi, soprattutto perchè sembra essere in controtendenza sia con le ultime dichiarazioni, sia con la suddetta politica ‘verde’ del club meneghino. Di fronte però alle necessità del bilancio, si devono accettare compromessi. E sacrifici.

Su Kalulu il Milan ha investito, sicuro di avere un ottimo tornaconto dal punto di vista tecnico. 25 milioni però sono tanti: se qualcuno busserà alla porta con questa offerta, Maldini potrebbe dare il ‘via libera’.

La speranza è che, strappando in qualche modo il pass per la prossima Champions, non si debba rendere necessario un sacrificio che poi obbligherebbe i rossoneri a pescare un altro semi-sconosicuto da inserire in rosa.

Le ultime scommesse, non solo nel reparto arretrato, non hanno del resto pagato dividendi utili alla causa del ‘Diavolo’.