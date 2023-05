Tifosi gelati: cambia ancora il futuro di Mourinho

Dopo il successo molto sofferto della Roma in Europa League, rimbalzano nuove voci sul futuro di mister José Mourinho: la decisione è presa

Il mondo giallorosso è esploso di gioia al triplice fischio dell’arbitro Slavko Vincic. La Roma targata José Mourinho è approdata in finale di Europa League, dove affronterà faccia a faccia il Siviglia guidato da José Luis Mendilibar. Sfumata, dunque, la possibilità di uno scontro tra due italiane in quel di Budapest, con la Juventus che alla fine è caduta fra le mura dello stadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

La ‘Magica’ ha buonissime chances di sollevare un altro trofeo europeo, a distanza di poco più di un anno dal trionfo in Conference. E questo non può che rappresentare un motivo d’orgoglio gigantesco per l’intero popolo romanista, che per numerosi anni è rimasto a bocca asciutta.

Una svolta radicale, il cui merito va dato soprattutto a colui che siede sulla panchina giallorossa ogni settimana. Non a caso lo chiamano da sempre lo Special One, perché come lui ce ne sono davvero pochi in giro per il mondo.

Praticamente in tutti i club in cui ha militato, il tecnico portoghese ha lasciato il segno portando almeno un titolo.

Una roba non da chiunque, solo i più grandi riescono a dare vita a certe imprese. Mourinho, di diritto, è uno dei personaggi presenti al tavolo dell’Olimpo degli allenatori di calcio.

Lo dicono i numeri, lo dice la storia. Una carriera a dir poco straordinaria, nonostante ciò il trainer nato a Setubal non perde la fame. Desidera ardentemente primeggiare e vincere altro, per aggiungerlo alla sua fantastica bacheca.

È la missione di un uomo che più volte non è stato capito fino in fondo e che fa dell’intelligenza e del carisma le sue due armi più letali. Il grande dubbio, però, si annida tra i sorrisi sfoggiati alla BayArena.

Mourinho rimarrà alla Roma anche nella prossima stagione? Come noto, l’ex Inter presenta un contratto in scadenza giugno 2024.

Roma, futuro Mourinho: svolta PSG

Ad oggi risulta complicato sbilanciarsi sulla permanenza o meno nella capitale dell’allenatore giallorosso. D’altronde, esiste ancora la probabilità che la compagine targata Friedkin non riesca ad accedere alla prossima edizione della Champions League, obiettivo troppo importante per raggiungere livelli sempre più elevati.

Inoltre, Mourinho è molto esigente e pretende determinate garanzie in ambito di calciomercato, strettamente collegate alla massima competizione europea. Nel frattempo, però, dalla Francia giungono novità rassicuranti per i supporters della ‘Magica’.

Nelle scorse settimane si era parlato parecchio di un forte interessamento da parte del Paris Saint Germain nei confronti dello Special One, dato che i parigini potrebbero optare per l’esonero di Christophe Galtier a breve. Ma stando a quanto riferisce ‘Le Parisien’, Mourinho non sarebbe più la priorità del club transalpino.

I francesi, infatti, apprezzano anche altri profili, di conseguenza sembra che non considerino più il portoghese un piano A. Ad ogni modo, la pista non è chiusa e andrà comunque monitorata.