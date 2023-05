Tuchel alla Juventus, la reazione del Bayern: l’annuncio

Uno dei nomi più chiacchierati tra gli allenatori quest’anno è quello di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio relativo alla possibilità di vedere Thomas Tuchel in bianconero che spiazza inevitabilmente i tifosi, anche per quanto concerne le strategie di mercato.

Annata molto difficile in casa Juventus, che ha alternato in continuazione grandi risultati a clamorosi tonfi. Arrivati a fine maggio, i bianconeri sono da tempo fuori dalla lotta per il titolo e, in serie, sono stati eliminati da Champions League, Coppa Italia ed Europa League. In maniera del tutto inevitabile nell’occhio del ciclone, in casi del genere, ci finisce l’allenatore ed in questo caso si tratta di Massimiliano Allegri. Attenzione, in tal senso, alla notizia che vuole Thomas Tuchel nel mirino proprio dei bianconeri. Una notizia che non può non spiazzare i tifosi, soprattutto per la tempistica.

Tuchel alla Juventus, le ultime

Massimiliano Allegri sta trovando enorme difficoltà in questo suo secondo anno alla Juventus, ed in generale dal momento del suo ritorno. Più volte, in tal senso, si è ipotizzato un divorzio tra le parti, ma si ha la netta sensazione che a frenare tutto, più che la fiducia del club e le strategie societarie, ci sia il contratto a dir poco oneroso che lega l’ex Milan ai bianconeri.

Al di là di questo, però, è del tutto inevitabile che la società si stia guardando attorno in cerca di eventuali sostituti. E tra questi c’è anche un profilo a dir poco interessante ed affascinante come quello di Thomas Tuchel. In tal senso arriva un annuncio che spiazza la tifoseria ed anche gli addetti ai lavori. A parlare, infatti, è stato Lothar Mattheus, che ha svelato un retroscena interessante: “Tuchel era molto vicino alla Juventus. Il Bayern Monaco non credeva in Nagelsmann, sapeva che Tuchel era libero e, saputo dell’interesse della Juve, ha preferito esonerare subito Nagelsmann per arrivare all’ex Chelsea”.

Tuchel, le ultime

E’ uno degli allenatori più vincenti di tutta la sua generazione ed ora, al netto del fatto che in Champions quest’anno non è andata benissimo, l’anno prossimo farà un nuovo assalto alla Champions per puntare sempre al top.