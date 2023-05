Addio Allegri, arriva l’annuncio: “C’è Tudor”

Allegri potrebbe lasciare la panchina della Juventus a breve, il futuro è in bilico: c’è l’annuncio in diretta su Tudor

La delusione è palpabile. I tifosi della Juventus si immaginavano un finale di stagione alquanto differente, invece anche stavolta il gruppo bianconero non conquisterà neanche un trofeo.

La sentenza è arrivata giovedì, allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. È lì che il Siviglia è riuscito ad eliminare la ‘Vecchia Signora’ dall’Europa League, raggiungendo la finale in quel di Budapest.

La seconda competizione europea, per ordine d’importanza, rappresentava la speranza bianconera di prendere parte alla prossima edizione della Champions. E non solo, perché comunque abbiamo a che fare con un trofeo abbastanza prestigioso, che avrebbe consentito ai torinesi di guardare con maggior fiducia al futuro.

Così non è stato e adesso molte cose potrebbero cambiare nel corso della sessione estiva di calciomercato. Senza la coppa dalle grandi orecchie, la dirigenza juventina sarà presumibilmente costretta ad arrangiarsi, provando comunque a rinforzare il più possibile la rosa a disposizione. Compito arduo, che con ogni probabilità spetterà a Cristiano Giuntoli.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea e riguarda il destino della panchina.

Allegri resterà alla Juventus almeno per un’altra stagione? Piccola premessa, allo stato attuale certezze non ce ne sono. La società, dal canto suo, riflette.

È necessario quantomeno mettere in atto dei ragionamenti, perché oggettivamente questa situazione lascia non poco amaro in bocca. Per tornare a competere ad alti livelli serve ben altro e forse Allegri non è l’uomo giusto in tal senso.

Ma ai piani alti apprezzano particolarmente le spiccate capacità da gestore del trainer livornese, il quale – riprendendo le parole pronunciate dal Chief of Football Officer Francesco Calvo – ha reso apparentemente normale una delle annate sportive più complicate nella storia della ‘Vecchia Signora’.

Questo non era affatto scontato ed è un dettaglio che va tenuto in considerazione, oltre a quello legato al pesante contratto dell’allenatore ex Milan.

Juventus, Tudor al posto di Allegri: annuncio in diretta

L’eventuale esonero comporterebbe una spesa tutt’altro che indifferente per le casse della Juventus. Allo stesso tempo, però, si vocifera di un concreto interessamento da parte del Paris Saint Germain e non è da escludere che Allegri si lasci lusingare dal corteggiamento dei parigini.

Insomma, è bene non dare nulla per scontato. L’ipotesi addio è in piedi, nel giro di qualche settimana andrà presa una decisione definitiva, in un senso o nell’altro.

Il club piemontese, dal canto suo, si sta guardando attorno alla ricerca di validi sostituti, nel caso in cui la separazione da Allegri divenisse realtà. Oltre al sogno Zidane, attenzione alla pista che porta al nome di Igor Tudor, attuale tecnico del Marsiglia.

Come riferisce il giornalista di ‘Repubblica’ Emanuele Gamba, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, per il ritorno del mister croato “qualcosa si è mosso“.

Tale opzione, dunque, intriga la Juventus, anche perché Tudor conosce già l’ambiente bianconero (è stato un calciatore della ‘Vecchia Signora’ e ha ricoperto il ruolo di vice Pirlo due stagioni fa), motivo per cui sarebbe in grado di reinserirsi abbastanza velocemente. Potrebbe essere davvero la soluzione migliore per dare vita alla rinascita juventina.