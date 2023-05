Giorgia Rossi, la trasparenza porta tutti allo zoom

Giorgia Rossi sempre più in forma per la gioia dei fan, che la seguono sia a bordo campo che sui social dove sta diventando una vera e propria influencer

La giornalista di Dazn è ormai una star dei social. Non a caso è cercata sempre più per eventi promozionali. Mostrando, come in questo caso, forme abbondanti che fanno impazzire i fan.

Giorgia Rossi è una delle giornaliste italiane più seguite sui social, i suoi numeri sono in continua ascesa. Ha superato i 500mila seguaci su Instagram, ma il contatore è destinato rapidamente a salire grazie a foto che fanno sempre il boom di like e apprezzamenti.

La conduttrice di Dazn rappresenta ormai l’esempio di come media e glamour camminino pari passo. Giorgia Rossi è diventata un punto di riferimento quando c’è da promuovere prodotti o locali come un centro di bellezza, particolarmente frequentato dalle star nel binomio calcio-tv, come nel caso di Monica Bertini.

È protagonista in maniera dirompente e mostra anche i suoi segreti, come in questo caso taggando direttamente il luogo che la aiuta a mantenersi così in forma e a lanciare la sua bellezza sfolgorante.

Giorgia Rossi, i social si infiammano per lui

Giorgia è in attesa della conclusione di questa stagione, vissuta negli stadi di tutta Italia a bordocampo. Weekend in viaggio per la Serie A da alternare ancora a giornate di riposo infrasettimanali da vivere in relax, con foto da capogiro come le ultime postate sul suo profilo.

Su Instagram ecco il boom di like per Giorgia Rossi, diventata ormai un punto di riferimento per Dazn. Tanto che per molti abbonati ci sta quasi una sorta di dualismo, ovvero con una parte degli utenti che seguono con maggiore interesse Diletta Leotta, e un’altra parte abbondante a seguire la Rossi, reduce da esperienze molto più concrete dal punto di vista giornalistico.

È stata infatti l’assoluta protagonista del mondiale 2018, un mese e mezzo di maratona per seguire le partite del torneo in Russia da prima donna nei pomeriggi e nelle serate targate Mediaset. Che l’hanno forgiata decisamente, tanto poi da prendere la decisione di seguire il progetto Dazn e diventare ancor più protagonista.

Il pubblico maschile la apprezza per la sua avvenenza, quello femminile per il suo stile: mette tutti d’accordo e vola sempre più anche sui social. Per lei, i fan, impazziscono.