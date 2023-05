Kolo Muani in Serie A: prezzo e destinazione choc

Il francese Kolo Muani è il grande colpo previsto per quest’estate, una big italiana sarebbe pronta al blitz per il prossimo calciomercato

Kolo Muani in rampa di lancio, l’avventura all’Eintracht Francoforte è agli sgoccioli dopo il rinnovo contrattuale siglato sino al 2027. Evitato di perderlo a costo zero, il club tedesco è pronto a incassare una grossa offerta per la cessione.

Muani è il calciatore che può cambiare gli equilibri di una stagione. Lo sanno bene a Francoforte, nel bene e nel male, dove il francese è stato spesso decisivo pur manifestando qualche passaggio a vuoto. Come contro il Napoli quando la sua espulsione levò chance importanti ai tedeschi di avanzare in Champions.

Resta però la portata del campione, il calciatore è stato determinante anche per la Francia. Quello che per poco non diventava eroe nazionale al 118° della finale del Mondiale: la parata di Martinez bloccò il sogno, non certo la carriera di Kolo Muani, ora cercato anche da una big italiana.

Kolo Muani in Serie A, le ultime

Come riporta El Nacional, ci sono diverse squadre pronte ad accogliere l’attaccante francese, vuole fare il salto di qualità e farlo da assoluto protagonista in un top club.

Muani è il calciatore che può cambiare una stagione, soprattutto considerando come in Serie A sono tante le squadre che cercano rinforzi lì davanti. Una su tutte sembra in pole, Kolo Muani all’Inter sarebbe un’opzione in più per la società nerazzurra.

Marotta cerca punta nel calciomercato, il francese rappresenta il profilo ideale per il gioco di Simone Inzaghi. Integrarlo con la rosa e in particolare con Lautaro Martinez potrebbe essere la mossa determinante per la prossima stagione, ma ci sarà anche da metter mano concretamente al portafogli ed è questa forse la nota più dolente. Kolo Muani via per 60 milioni, il Francoforte parte almeno da questa base d’asta per il suo top player, considerando come di punte con queste caratteristiche ce ne siano poche in giro.

Un prezzo importante, proprio perché l’Eintracht sogna di innescare un’asta e piazzarlo anche a una cifra più che gonfiata. La concorrenza dei nerazzurri è quella del Bayern Monaco, come maggiore accreditata sfruttando la conoscenza della Bundesliga e la maggiore possibilità economica. L’Inter per comprare Kolo Muani dovrebbe intanto vendere Correa e non rinnovare l’operazione Lukaku, aggiungendo poi buona parte degli incassi (insperati) che arriveranno dalla Uefa per i risultati in Champions League. L’operazione è difficilissima, per non dire impossibile…