L’Inter beffa anche la Juve: la novità è ufficiale grazie alla finale

Non accenna a placarsi la grande rivalità storica del calcio italiano, quella tra la Juventus e l’Inter. Dal campo al mercato, le ultime

Nonostante al pari dei bianconeri gli uomini di Simone Inzaghi non siano mai stati in corsa per il titolo, il cammino europeo dell’Inter regala ai tifosi un finale di stagione da vivere al cardiopalma.

Il doppio confronto con il Milan ha regalato ai nerazzurri una finale che mancava dal lontano, e glorioso, 2010. Tredici anni fa c’era Mourinho alla guida e l’Inter riuscì a salire sul tetto d’Europa nella finale di Madrid contro il Bayern.

Adesso, nonostante il Manchester City goda dei favori del pronostico, i nerazzurri sono pronti a giocarsela. In ogni caso i tifosi dell’Inter avranno la certezza di aver superato la Juventus in una speciale classifica.

Tra Juventus e Inter, due delle squadre più storiche e titolate del calcio italiano, intercorre una rivalità che prende il via da tempi molto lontani.

Ogni scontro tra le due compagini, in qualsiasi competizione, porta con sé tensioni e polemiche.

In una stagione in cui il super Napoli di Luciano Spalletti ha fatto la voce grossa, imponendo un abisso tra sé e la seconda in classifica, le altre squadre italiane si sono consolate con le rispettive avventure in Europa.

L’Inter rimette la testa avanti: non accadeva da molto tempo

La Juventus di Allegri, semifinalista di Europa League, si è dovuta arrendere ai supplementari al Siviglia di Mendilibar, vera schiacciasassi della competizione. L’Inter, invece, nella stracittadina contro il Milan è riuscita a vendicare le sconfitte europee del 2003 e del 2005, aggiudicandosi un posto nella finalissima di Istanbul.

Le due compagini, dunque, vivono momenti diametralmente opposti. Come se non bastasse, inoltre, i tifosi nerazzurri hanno una motivazione in più per festeggiare la finale di Champions League.

La squadra di Inzaghi, grazie ai risultati ottenuti in Europa, torna ad essere la squadra italiana con il miglior ranking europeo.

A partire dalla stagione 2023/24, infatti, non verrà più conteggiata la stagione 2018/19 dove la Juventus aveva ottenuto 6 punti in più dei nerazzurri.

Con la finale conquistata, dunque, l’Inter scavalcherà la Juventus nella classifica del ranking europeo, a prescindere dall’esito della finale e dai problemi giudiziari della Vecchia Signora.

Questo scenario non si verificava dal 2014 quando l’Inter godeva ancora dei frutti di Madrid e la Juventus non aveva ancora disputato le due finali contro Barcellona e Real Madrid.