Max Verstappen, che batosta: tutta colpa di Hamilton

Max Verstappen ha preso una batosta clamorosa. Non è abituato a riceverne, ma quelle poche che ha incassato fanno davvero male per lui

Il popolare pilota olandese ha iniziato la stagione corrente come meglio non avrebbe potuto. Risultati convincenti, un mezzo che va veloce come il vento e il solito team efficiente in tutto e per tutto pronto a sostenerlo non appena ne ha bisogno.

Chi può stare meglio di lui? Tanti piloti ad onor del vero. Uno in particolare, che in questa speciale classifica lo ha sorpassato senza fare troppi complimenti. Prima di procedere, è doveroso dare un po’ di contesto all’utenza.

Forbes è uno dei giornali più famosi che ci siano in circolazione. Si occupa di economia, e soddisfa giornalmente la sete di conoscenza di coloro che desiderano sapere i guadagni dei personaggi più famosi al mondo.

Di recente è emersa una classifica riguardante proprio i piloti della seguitissima Formula 1, o per meglio dire i personaggi sportivi under 25 che hanno più soldi in assoluto.

Questa classifica riguardo nello specifico i giovani, dove l’eroe dei motori Max Verstappen occupa la terza posizione, con un guadagno di 64 milioni di dollari. Un quantitativo enorme di soldi insomma.

Ovviamente questi ricavi sono presi in considerazione solo per meriti sportivi, riguardando dunque gli ingaggi pagati dalle proprietà. Nel caso del pilota, si considerano i proventi derivanti dalle attività con la Red Bull, tra cui l’ingaggio stagionale.

In classifica generale il discorso è ben diverso. Tra i primi 50 sportivi più pagati al mondo l’olandese si trova in posizione numero 22. Incredibilmente, tra i suoi principali concorrenti, c’è anche un rivale che weekend dopo weekend lo insidia sul circuito.

Si tratta di un atleta non più giovane, ma che col passare degli anni sembra essere in grado di guadagnare ancora più soldi.

Verstappen superato dal rivale: ecco chi è

I guadagni di Verstappen sono stati superati nettamente da quelli del suo rivale numero uno. Si tratta infatti del pilota britannico Lewis Hamilton.

Secondo la popolare rivista economica, il pilota inglese ha un guadagno derivante dall’attività sportiva pari a 65 milioni di dollari.

Non chissà quale vantaggio, ma è sufficiente per garantire al pilota la posizione numero 21 in questa speciale classifica.

Per quanto concerne il circuito, il britannico si trova attualmente in quarta posizione, con il GP di Miami che si deve ancora disputare.

All’olandese va decisamente meglio, a differenza della classifica ideata da Forbes. Un primo posto che, di questo passo, verrà nuovamente consolidato con largo distacco sui rivali.