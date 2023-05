Melissa Satta, bottone in difficoltà: che scollatura

Melissa Satta fa fatica a contenere le forme esplosive del suo corpo: i bottoni della camicia non reggono un fisico a prova di bomba, splendido e curato.

Oltre a essere sempre bellissima, alla soglia dei 40 anni Melissa Satta attraversa anche uno dei momenti più felici della sua giovane vita.

Dopo la burrascosa fine del matrimonio con l’ex calciatore del Milan, Kevin Prince Boateng, dalla cui relazione è nato l’adorato figlio Maddox, l’affascinante show-girl di origine sarda con cittadinanza statunitense ha vissuto storie senza grande importanza, prima che, poche settimane fa, fosse colpita da un vero fulmine.

Il lampo nel cielo della sua vita ha gli occhi e il corpo statuario di Matteo Berrettini: Melissa non ha esitato ad uscire allo scoperto con il campione italiano del nostro tennis. Chimica, alchimia, attrazione fisica, i bene informati rivelano che sono davvero inseparabili.

E si sa, quando una donna è innamoratissima, come lo è Melissa adesso, non solo la sua bellezza risplende all’ennesima potenza, ma soprattutto le chiacchiere, le “cattiverie”, le frecce avvelenate degli haters del web, neanche ti sfiorano. Melissa e Matteo, per citare un film ormai culto, camminano tre metri sopra al cielo rispetto agli altri.

Melissa Satta al settimo cielo: e quel corpo splendido sta per esplodere sotto la camicetta

Negli ultimi giorni ne sono state dette tante e forse anche di più: i recenti tornei fallimentari di Berrettini, stando alle parole e ai pensieri del popolo del web, sarebbero legati “all’eccessiva attività fisica” fuori dal campo del tennista.

Tra ironia e sconcerto per quello che si dice sul loro conto, Matteo si è sentito anche in dovere di intervenire per difendere il suo amore con la Satta, e lo stesso ha fatto la modella che in gioventù ebbe una lunga storia d’amore con Bobo Vieri.

Nelle ultime settimane, Melissa lo ha seguito ovunque. Era sugli spalti di tutti i tornei a cui Berrettini ha partecipato e qualche volta c’erano sia il figlio Maddox, sia la famiglia di lui, che ha accolto con gioia il nuovo amore di Matteo. E come potrebbe essere altrimenti? Chi non vorrebbe, per suo figlio, una fidanzata come la Satta?

Su Instagram, le foto di Melissa lasciano sempre il segno. I suoi fan passano ore e ore a guardarla. Ed ecco che in uno dei post più recenti si intravede un sensualissimo gioco di vedi e non vedi, con il bottone della sottile camicia di Melissa che sembra dire basta, non regge più alla spinta di quel corpo che vuole esplodere. Bella, sportiva, innamoratissima: è il magic moment della Satta.