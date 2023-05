Mercato Inter, grande colpo in entrata: arriva dal Real Madrid

Mercato Inter, in dirittura d’arrivo un grande colpo direttamente dal Real Madrid. Si tratta di un giocatore molto utile e che può davvero permettere alla squadra di Simone Inzaghi di fare un salto di qualità, per così dire, sotto il punto di vista tecnico ed anche di personalità.

Per ampi tratti si è pensato che la stagione dell’Inter avesse preso una bruttissima piega, praticamente impossibile da rimettere in piedi. In realtà, invece, con un lavoro straordinario, Simone Inzaghi, il suo staff e l’intero gruppo squadra sono riusciti a rialzare la testa. Non solo. Addirittura hanno centrato una storica qualificazione alla finale di UEFA Champions League, oltre a dover giocare la finale di Coppa Italia e ad essere in una specie di botte di ferro per quanto concerne la qualificazione alla prossima edizione della competizione che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie. Ed ora arriva un colpo di mercato a dir poco importante.

Mercato Inter, colpo dal Real Madrid

La stagione dell’Inter, nell’ultimo mese e mezzo, ha radicalmente cambiato faccia ed ora può seriamente diventare storica e memorabile per la banda allenata da Simone Inzaghi. L’anno prossimo, però, l’obiettivo di tutti sarà quello di tornare a lottare per lo Scudetto, dopo che quest’anno troppo presto sono stati tirati i remi in barca.

Va proprio in questa direzione il colpo al quale sta lavorando la dirigenza nerazzurro. Gli occhi, infatti, sono puntati in casa Real Madrid, dove ci sono diversi profili in uscita, per giunta a parametro zero, a partire dal fantasista Asensio fino ad arrivare alla tenuta difensiva di Nacho Fernandez. Ed è proprio su quest’ultimo che si sono posate le attenzioni del club nerazzurro. L’Inter, infatti, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e sta provando ad accelerare per chiudere in fretta l’operazione e bruciare la concorrenza.

Inter, arriva Nacho Fernandez

Nacho Fernandez è una vera e propria icona per il Real Madrid. Gioca, infatti, con la casacca bianca ormai da 13 stagioni, senza tenere conto dei suoi anni nel settore giovanile e nel Real Madrid Castilla. Di fatto una vita spesa lì, ma ora all’orizzonte ci sono nuove avventure, dal momento che il suo contratto scadrà nell’estate del corrente anno. Da anni lo seguono club italiani ed ora potrebbe seriamente sbarcare all’Inter.