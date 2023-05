Milinkovic all’Inter: ecco la carta anti Juve

Dopo otto anni alla Lazio, Milinkovic-Savic si appresta ad intraprendere una nuova avventura. Salvo clamorose sorprese non è infatti intenzionato a rinnovare

La scadenza fissata per il 30 giugno 2024 mette nella condizione il presidente biancoceleste Claudio Lotito di non poter chiedere cifre esorbitanti. La richiesta che il patron della Lazio fa del proprio numero 21 è di circa 40 milioni di euro.

Le ottime prestazioni svolte nel corso di questi anni hanno portato molte società ad interessarsi al classe 1995. Anche in questa stagione, dove non ha espresso tutto il proprio potenziale, ha messo a segno nove reti e fornito otto assist in 44 partite disputate tra campionato e coppe.

Sulle tracce del ragazzo nato in Spagna c’è la Juventus, che lo ritiene il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo. I bianconeri, infatti, perderanno Adrien Rabiot per via della scadenza contrattuale, ed avrebbero individuato nel ‘Sergente’ il sostituto ideale.

Sul serbo, però, sarebbe entrata prepotentemente in corsa l’Inter, con Marotta che riterrebbe di avere la carta giusta per convincere Lotito a lasciarlo partire.

Marotta tenta il sorpasso, Milinkovic l’obiettivo: ecco la carta giusta

Marotta stima da anni il centrocampista serbo, ed ora che la scadenza contrattuale si avvicina starebbe pensando di fare un tentativo per portarlo a Milano.

La concorrenza per il classe 1995 è folta, visto che oltre alla Juventus ci sono diverse squadre di Premier League pronte ad avviare i contatti con il club biancoceleste per capire se ci sono margini di trattativa.

Il dirigente nerazzurro, però, avrebbe la carta giusta per convincere i capitolini a cederlo. La carta che Marotta potrebbe giocarsi è quella di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 oggi in prestito alla Reggina ieri sera riuscita a qualificarsi per i playoff.

Il ragazzo si è reso protagonista di una grande stagione in Serie B, che lo ha visto realizzare otto reti e fornire un assist in 36 partite disputate.

Fabbian è stimatissimo da Maurizio Sarri, il quale non ha mai nascosto di voler lavorare con calciatori giovani e italiani.

Milinkovic Savic, come confermato anche nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn, ha dichiarato di preferire il gioco di Simone Inzaghi, visto che ritiene il 3-5-2 il modulo perfetto per le sue caratteristiche.

Gli ingredienti per arrivare ad un esito positivo ci sono tutti, anche se la ‘Vecchia Signora’ non pare intenzionata a mollare la presa. Per Sergej Milinkovic Savic, l’avventura nella Capitale sembra essere giunta ai titoli di coda.